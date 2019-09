Temptation Island Vip: è intesa tra Chiara e il single Valerio, parole forti

Anticipazioni Temptation Island Vip: nasce l’intesa tra Chiara Esposito e il single Valerio. C’è pericolo per la storia con Simone Bonaccorsi?

Nel cast di Temptation Island Vip vedremo cosa succederà anche tra Chiara Esposito (professoressa ne L’Eredità) e il suo fidanzato nonché “Il Più bello d’Italia 2018“, Simone Bonaccorsi. In attesa della prima puntata di lunedì 9 settembre, i canali social del programma ci stanno regalando ogni giorni grandi spoiler su cosa è successo di già nei villaggi dei fidanzati. Sappiamo infatti che le registrazioni sono iniziate da qualche giorno e i colpi di scena sono avvenuti con grande sorpresa della conduttrice di questa edizione, Alessia Marcuzzi. Nel video di presentazione la coppia ha spiegato i motivi per cui ha deciso di partecipare allo show, Bonaccorsi ha detto sì solo per capire se la sua amata lo corrisponde. I suoi sentimenti saranno distrutti quando vedrà delle immagini tutt’altro che piacevoli? In effetti, la Esposito si avvicinerà molto al single Valerio.

Chiara vicino a Valerio: cosa succederà con Simone?

Galeotto sembrerebbe essere un balletto che Chiara Esposito ha fatto insieme al tentatore Valerio. Mentre nel villaggio delle fidanzate, le altre protagoniste sono prese nel chiacchierare le une con le altre, la Esposito balla insieme al bel single scambiandosi con lui delle dichiarazioni che faranno arrabbiare e non poco il suo fidanzato. “Io devo essere libera di fare tutto“, spiega Chiara a Valerio, “Io non escludo nulla. Sarei un’ipocrita a dire: “No, non succederà nulla“. Cosa penserà di queste parole Simone Bonaccorsi, che si era definito così innamorato di lei?

Temptation Island Vip le anticipazioni: il colpo di testa di Ciro Petrone

Un vero colpo di testa quello di Ciro Petrone a Temptation Island Vip. Nelle anticipazioni del programma abbiamo visto l’attore scappare dal villaggio per raggiungere la fidanzata Federica.