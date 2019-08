Temptation Island Vip, iniziano le riprese: il gesto di Ambra e Kiko

Temptation Island Vip riprese: il gesto di Ambra Lombardo e Chicco Nalli

Tutto pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip, condotta da Alessia Marcuzzi. Nelle prossime ore cominceranno in Sardegna, all’Is Morus Relais, le riprese delle sei puntate che andranno in onda su Canale 5 a metà settembre. Nei giorni scorsi sono state svelate le sei coppie che compongono il cast di quest’anno: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Damiano Coccia detto Er Faina e Sharon Macri, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Proprio nei confronti di questi ultimi due, Ambra Lombardo e Chicco Nalli – tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello – hanno rivolto un bel gesto sui social network.

Ambra e Kiko vicini a Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

“Ciao Chiara, ciao Simone. So che state andando a Temptation Island: vi faccio un in bocca al lupo grande. Comportatevi bene, soprattutto da signori. Io vi seguirò e anche Ambra. Comportatevi bene, arrivate fino in fondo”, ha detto Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari, in una storia di Instagram. Sulla stessa lunghezza d’onda il messaggio della fidanzata Ambra Lombardo: “Faccio un in bocca al lupo grosso, grossissimo, e di cuore ai miei amici Chiara e Simone. So che state per salire sull’aereo, perché mi avete scritto, diretti a Temptation Island. Fatevi valere, dimostrate che vi amate e che nulla può compromettere il vostro sentimento. Mi raccomando: forza!”.

Chi sono Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Simone Bonaccorsi è un modello italiano, eletto nel 2018 il più bello d’Italia. Chiara Esposito è invece una modella, da qualche anno impegnata come Professoressa de L’Eredità. I due si conoscono da quando sono ragazzini – sono entrambi siciliani – ma sono fidanzati ufficialmente solo da un anno.