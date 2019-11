Temptation Island Vip, Gabriele e Silvia, è finita: volano gli stracci

Gabriele Franco e Silvia Tirado si sono lasciati. La coppia, che già a Temptation Island Vip aveva mostrato parecchie crepe, si è sciolta. Almeno questo è quel che pare abbastanza chiaro guardando i rispettivi profili Instagram, dove sono volati gli stracci. Già nella giornata di ieri la situazione sembrava essere precipitata senza punto di ritorno. Oggi arriva, di fatto, la conferma della rottura sentimentale con tanto di polemica al seguito. La ragazza non ha per nulla gradito gli ultimi video professionali fatti dal figlio di Pippo Franco (video in cui ci sono diverse giovani in perizoma che twerkano). Ma all’origine del naufragio d’amore sembra evidente che ci sia un’incompatibilità caratteriale troppo forte da poter essere arginata.

“Questo programma forse vi ha montato la testa, ma quello che state facendo è schifoso”

“Silvia è una persona speciale, a cui io vorrò sempre bene. Ieri era molto infastidita per alcuni video che ho fatto, ma erano semplicemente per promuovere la mia musica. Il mio era solo un messaggio di amore”, dichiarava ieri Gabriele, dopo uno sfogo fiume di Silvia, la quale, oggi, è tornata a tuonare sostenendo che Franco strumentalizzi la corporeità della figura femminile. Non solo: la Tirado ha accusato l’ex anche di vittimismo: “Questo programma forse vi ha montato la testa, ma quello che state facendo è schifoso, sembra che non vedevate l’ora di essere single. Io odio le persone che fanno il finto vittimismo, fate delle cose aberranti in realtà!

Silvia Tirado di Temptation Island Vip: “Da sola non puoi salvare niente. Innamorati di chi ha voglia di lottare insieme a te.”

Gabriele oggi ha cercato di ironizzare su quanto accaduto, riprendendosi in centro a Milano. “Affrettatevi donne, sono tornato in piazza, Piazza Duomo. Però vi avverto che al cinema non vi porto”, ha scherzato il produttore musicale. Intanto Silvia ha anche pubblicato un post eloquente sulla sua bacheca Instagram: “Da sola non puoi salvare niente. Innamorati di chi ha voglia di lottare insieme a te.”