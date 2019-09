Gabriele e Silvia, Temptation: discordia surreale sul verso del cinghiale

Temptation Island Vip, Silvia e Gabriele: dure accuse tra i due fidanzati

Dalla loro entrata a Temptation Island Vip, Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia stanno tenendo banco. A scatenare soprattutto la reazione del pubblico sono state alcune dichiarazioni della giovane, circa alcune pesanti parole rivolte al fidanzato. Entrambi si sono detti, ripetute volte, di essere rimasti estremamente delusi dei rispettivi atteggiamenti, ma a non convincere è proprio lei e non solo per le dichiarazioni rilasciate ai vari falò e per i suoi ripetuti sfoghi ma anche per il suo approccio verso i single nel villaggio. A destare una certa ilarità però (spostando l’attenzione dei telespettatori su un dettaglio divertente) è stata una frase di Gabriele sui cinghiali. Ebbene sì, il figlio di Pippo Franco ha voluto usare una frase ironica per spiegare un qualcosa che gli manca nel rapporto con la fidanzata.

Gabriele Pippo, la frase sul verso dei cinghiali diverte il pubblico. Sul web tutti dalla sua parte

Il web ha sentenziato, Gabriele Pippo ha ragione rispetto alla fidanzata Silvia. “Vorrei essere libero di fare il verso del cinghiale“, spiega Gabriele alla single. La frase che ha divertito e non poco il pubblico può essere vista però come una metafora per spiegare cosa gli manca nel rapporto con la fidanzata. I due stanno insieme da poco ma si conoscono da molto, tanto che anche la Marcuzzi l’ha sottolineato a Silvia che si stupisce ancora di come il compagno si diverti e si comporti nel villaggio. “Se a lui piace una ragazza che mangia con le mani… Io sento di averlo migliorato, gli ho fatto smettere di fumare. Le cose belle non le dice“, spiega lei al falò con le altre fidanzate e la padrona di casa. “Io fuori avrei tanti ragazzi che potrebbero darmi quello che mi manca“, ha chiosato. Parole che non sono per niente piaciute a chi segue il programma.

Gabriele e Silvia a Temptation Island Vip: i commenti sulla coppia

Tanti i commenti del web sulla coppia formata da Gabriele e Silvia. C’è chi scrive, per esempio: “E il cibo con le mani no. E twerkare non sta bene, fare le battute è da c…ni, e il verso del cinghiale è disdicevole. Ma smollati un po’ che ridere fa bene alla salute“. Oppure altri scrivono, riecheggiando le parole di Silvia: “Io sono un’esteta, voglio che lui si prenda cura del suo corpo“. Sembra proprio che la fidanzata di Pippo non piaccia al pubblico che riconosce in lei un atteggiamento da “snob”.