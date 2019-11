Temptation Island Vip, Gabriele: la rottura con Silvia e la risposta a Valerio

Temptation Island Vip: Gabriele Pippo spiega il motivo per cui è finita con Silvia Tirado

È definitivamente finita tra Gabriele e Silvia dopo Temptation Island Vip e ora a parlare della rottura ci pensa lui. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, il figlio di Pippo Franco racconta quanto realmente accaduto. Alla base della fine di questa storia d’amore ci sarebbero problemi legati ai loro rispettivi caratteri, diversi e contrastanti. Tra loro ci sono state sicuramente delle incomprensioni, legate a un videoclip girato da lui. Deve ancora uscire il filmato in questione e vede la presenza di molte donne. Ciò che non avrebbe capito Silvia sarebbe il fatto che Gabriele ha girato questo videoclip solo ed esclusivamente per lavoro, in quanto è un dj. Il ragazzo ammette che la loro rottura è stata pesante, ma ora tra loro ci sarebbe un rapporto di rispetto reciproco. Il figlio di Pippo Franco ci tiene a ribadire che Silvia è una brava persona che lavora, studia e si mantiene da sola. Non solo, precisa che la ragazza è, secondo lui, una persona in gamba che non ha mai percepito nulla da lui.

Gabriele e Silvia, la fine della relazione dopo Temptation Island Vip

Nella sua intervista, Gabriele ammette di aver ragionato sui suoi errori, come pare abbia fatto anche Silvia. “Lei l’ha presa male, anche se non c’era nessuna dinamica equivoca. Era solo uno scherzo”, dichiara il dj sul videoclip che avrebbe causato la rottura definitiva. Con queste donne, presenti nel filmato, Gabriele assicura di avere un “rapporto cordiale, nulla di più”. A influire sulla fine della loro relazione, è stata anche la messa in onda delle puntate di Temptation Island Vip. Nel frattempo, spera di poter instaurare con Silvia “un rapporto amichevole”. Non dimentica che è una persona che ha fatto parte della sua vita e che gli è stata vicina in momenti difficili. “Adesso magari no, ma in futuro potremmo ristabilire un rapporto civile. Non dimentico quello che ha fatto per me”, dichiara il dj.

Temptation Island Vip: Gabriele Pippo risponde al single Valerio

Gabriele, al momento, è single e pensa che anche Silvia non abbia ancora nessun’altro nel suo cuore. Sicuramente è libera di fare ciò che vuole, ora che la loro relazione è finita, ma non accetterebbe di sapere che si sente e si vede con l’ex tentatore Valerio. Proprio quest’ultimo ha commentato la fine della loro storia sui social. E Gabriele oggi intende rispondendogli: “È stato abbastanza scorretto”. A detta del dj, quanto dichiarato dall’ex tentatore non corrisponderebbe alla verità.