Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia s’allontana: l’indiscrezione

Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia si allontana: brutte notizie per i fan del reality

Tra un paio di giorni, più precisamente martedì 2 luglio, saranno svelati i palinsesti Mediaset della prossima stagione del piccolo schermo che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe vedere tornare in onda su Canale 5 Temptation Island Vip. Al momento non c’è però il nome del conduttore, anche se nelle scorse ore pareva che avesse preso sempre più quota Filippo Bisciglia, amatissimo presentatore dell’edizione nip del programma. A dare una spinta a Pippo anche i suoi numerosi fan social, che hanno caldeggiato insistentemente la sua presenza al timone della trasmissione vip. Tuttavia, un’indiscrezione divulgata da Fanpage.it allontana il compagno di Pamela Camassa dallo show.

Bisciglia, niente Temptation Island Vip: lo spiffero

“Fonti vicine a Fanpage.it hanno fatto sapere che al momento nulla lascerebbe pensare alla possibilità che Filippo Bisciglia possa prendere sotto la sua ala anche ‘Temptation Island Vip'” scrive la testata giornalistica. La questione del timone del reality, che lo scorso anno ha visto la brillante conduzione di Simona Ventura (oggi tornata in forza a Mamma Rai), è dunque ancora aperta. Sempre nelle ultime ore, un’altra presentatrice che sembrava essere quotata per guidarlo si è allontanata dallo show. Si tratta della moglie di Francesco Totti. Ilary Blasi infatti, affidandosi a Dagospia, non sarebbe disponibile in quanto preferirebbe dirottare le proprie forze su Giochi senza frontiere.

Filippo Bisciglia e il rapporto con i fan: il conduttore romano ha successo anche sui social

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, molti fan di Bisciglia sarebbero dispiaciuti. Il conduttore romano gode infatti di una nutrita schiera di seguaci social che già lo scorso anno lo avrebbero voluto alla guida dell’edizione vip che andò nelle mani di Simona Ventura. Dopo il rientro in Rai di Super Simo, molti follower hanno sperato di poter vedere il loro beniamino al timone della seconda stagione dello show. A quanto, però, pare che non se ne farà niente. Chissà che per Bisciglia non ci sia in serbo altro.