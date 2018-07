Temptation Island Vip: Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato nel cast?

Temptation Island Vip cast: ci sono anche Fabio e Nicole di Uomini e Donne?

Chi farà parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip? In lizza ci sono anche Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne! Nelle ultime ore Simona Ventura ha cominciato a seguire i profili Instagram dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice. Nicole, invece, ha rivelato indirettamente – attraverso il gioco delle domande del popolare social network- che potrebbe tornare presto in tv. “Chi lo sa magari in altre vesti, in altri ambiti, in altre cose… Questo non si può sapere”, ha detto vagamente la Mazzocato. A tre anni dalla scelta alla corte di Maria De Filippi la coppia è pronta a mettersi in gioco? Insieme a Fabio e Nicole dovrebbero partecipare Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Questi ultimi due, al contrario di tante altre coppie, non hanno smentito i gossip sulla loro eventuale partecipazione.

Chi NON parteciperà a Temptation Island Vip

Negli ultimi giorni, infatti, molti personaggi famosi hanno smentito la loro presunta partecipazione a Temptation Island Vip. I primi sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dati più volte come concorrenti certi. Subito dopo è stata la volta di Luca Onestini e Ivana Mrazova, ex protagonisti del Grande Fratello Vip. “Non abbiamo nulla da mettere alla prova”, ha assicurato l’ex Mister Italia. Poi hanno detto no al programma i giocatori di basket Valentina Vignali e Stefano Laudoni e gli imprenditori Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. È improbabile, infine, una partecipazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante: i due non sono ancora ufficialmente tornati insieme.

Quando inizia Temptation Island Vip con Simona Ventura

Temptation Island Vip inizierà su Canale 5 a settembre: Simona Ventura condurrà quattro puntate. Le registrazioni avverranno un mese prima, ad agosto, in Sardegna, nella stessa location della versione classica condotta da Filippo Bisciglia.