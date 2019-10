Temptation Island Vip, l’ultima stoccata dell’ex moglie di Andrea Ippoliti

Temptation Island Vip il Viaggio, arriva l’ultima stoccata dell’ex moglie di Andrea Ippoliti

Ultimo capitolo della saga Temptation Island Vip 2: oggi 31 ottobre è stata messa in onda una puntata riassuntiva del ‘Viaggio’ nei sentimenti di Canale 5. Una delle prime storie trattate è stata quella riguardante Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo, storia andata in frantumi per decisione della showgirl. Durante il reality si è fatta viva via social anche l’ex moglie di Ippoliti, Daniela, avendo parole tutt’altro che concilianti per l’ex marito. E parole poco concilianti sono state spese dalla donna anche durante l’appuntamento riepilogativo della trasmissione Mediaset.

Daniela, l’ultima sferzata nei confronti di Andrea: “Che tristezza”

Altra stoccata di Daniela. Il bersaglio, seppur stavolta non è stato nominato esplicitamente, sempre lui: il suo ex Andrea. “Ma è un caso che l’ultima puntata di Temptation vada in onda la notte di Halloween? Cosa ci sarà ancora da vedere? 🤣😅 Trash + Zombie = sempre più in basso #chetristezza”, il messaggio scritto su Instagram. Si tratta dell’ultimo affondo di Daniela che nei giorni scorsi, a più riprese, si è scagliata contro Ippoliti, dipingendolo come un padre assente e affermando di essere stata tradita in passato. Inoltre ha aggiunto, diversamente da quanto raccontò l’ex marito, che la relazione con Nathalie intrecciata da lui cominciò durante il loro matrimonio. Insomma, ha sostenuto che la Caldonazzo sia stata, per un certo periodo, l’amante di Ippoliti prima di divenire sua fidanzata.

Temptation Island Vip, Daniela: “Andrea e Zoe? Loro si vedono, si frequentano regolarmente, pranzetti, cenette…”

Nei giorni scorsi Daniela ha anche parlato della frequentazione di Andrea e della tentatrice Zoe al di fuori del reality: “Loro si vedono, si frequentano regolarmente, pranzetti, cenette, giri in scooter e Bmw, macchine, weekendini come li chiama lui”, ha dichiarato una quindicina di giorni fa Daniela, aggiungendo: “Personalmente li ho visti e non solo io…. Forse sta facendo da papà a un’altra persona, ma non ai nostri figli.” A oggi non si sa se Ippoliti e Zoe si stiano ancora vedendo. Per quanto invece riguarda la Caldonazzo, Daniela ha detto in passato di non aver alcun risentimento nei suoi confronti.