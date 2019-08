Temptation Island Vip, Serena: il gesto del padre. Elga: “Siamo turbati”

Temptation Island Vip: Elga Enardu e la mancanza della gemella Serena il giorno del compleanno del padre

Serena Enardu è partita, con il fidanzato Pago, per Temptation Island Vip. Naturalmente chi sentirà di più la sua mancanza è la gemella Elga. Su Instagram, nella giornata di ieri, aveva già condiviso un post in cui si diceva devastata per questa separazione. Allo stesso tempo, augura alla sorella di vivere questa esperienza cercando di restare sempre sé stessa. Una grande mancanza quella che Elga sente dopo la partenza di Serena. Precisiamo, infatti, che neppure i familiari possono avere alcun contatto con i partecipanti del reality. Ma ecco che oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso le Stories di Instagram, fa sapere che sono tutti un po’ turbati. Il motivo? Oggi è il compleanno del loro papà e, quest’anno, Serena sarà completamente assente sia fisicamente che telefonicamente. Addirittura, Elga racconta che il loro padre ha cercato di telefonare Serena, la quale non ha mai ricevuto la chiamata, visto che non possiede più il suo telefono in Sardegna.

Serena Enardu a Temptation Island Vip, Elga turbata: “Non chiamerà neanche per fare gli auguri”

Elga non può non sentire la mancanza della sua gemella, al momento impegnata nella nuova esperienza all’interno del reality delle tentazioni. Oggi la Enardu torna a parlare della situazione che sta attualmente vivendo lontana dalla sorella. “Oggi è il compleanno di mio padre, peccato Sere non c’è. E quindi siamo un po’ così, turbati”, rivela questa mattina Elga. L’assenza di Serena si fa sentire ed è impossibile non notarla proprio durante il giorno del compleanno del padre. “Può capitare che non ci siamo per un compleanno, ci mancherebbe. Però, diciamo che non chiamerà neanche per fare gli auguri, visto e considerato che è da ieri è partita e non abbiamo avuto più contatti con lei”, rivela Elga, raccontando l’attuale situazione.

Temptation Island Vip: il gesto del padre di Serena Enardu

Ma non solo: “Pensate che stamattina mio padre l’ha pure chiamata e io ho il suo telefono. Stavo per farlo anche io per dirle che ha chiamato papà, insomma un po’ di casino”. Ora Elga si distrae preparando e organizzando qualche sorpresa al padre, che dovrà affrontare la prima assenza della figlia Serena.