Elga Enardu sulla partenza di Serena per Temptation: “Mi ha devastato. Solo ora riesco a ragionare”. Parla anche la compagna di Pago: “Sperate per me”

Tutto pronto per l’inizio delle riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip. Le coppie scelte, nelle scorse ore, hanno salutato amici e parenti, dirigendosi in Sardegna dove prenderanno parte al reality. Tra queste ci sono Serena Enardu e Pago. Sulla partenza in vista dello show dell’ex tronista e del fidanzato si è pronunciata Elga, sua gemella che ha con la sorella un rapporto strettissimo, simbiotico. Infatti, non è stata per nulla semplice la separazione (che dovrebbe durare 21 giorni, ossia il lasso temporale che le coppie passano nel villaggio, salvo abbandoni anticipati). Elga dice addirittura di essere “devastata”.

Elga, quanto costa separarsi da Serena

“Oggi ho fatto i conti con una nuova emozione, la gioia che fa a pugni con il dolore, mi ha devastato!” scrive Elga nel suo ultimo post veicolato su Instagram in cui appare avvinghiata in un abbraccio alla gemella. “Solo ora – aggiunge – a poche ore di distanza riesco a scrivere e ragionare. Sister, sono felice per te, perché tutto ciò che è una nuova esperienza, un’avventura, un banco di prova, per te è vita, ma mi mancherai. Dio quanto mi manchi già!”. Infine chiosa: “Ti auguro di essere felice e spensierata, sii te stessa e tutto andrà bene! Mi mancherà il tuo like in questo abbraccio che ci ha tolto il respiro.”

Serena Enardu prima di Temptation: “Sperate per me”

Serena, nella serata di ieri, ha colto l’occasione per salutare i suoi follower, pubblicando una serie di Stories in cui ha spiegato che da oggi non sarà più attiva sui social, venendo privata dell’uso del cellulare per 21 giorni, come da accordi con il programma. Tuttavia il suo profilo non resterà inattivo, visto che ha fatto sapere che sarà gestito da suo figlio Tommy, avuto da una relazione precedente (oggi il ragazzo è un adolescente) e da Elga. “Sperate per me” ha sussurrato nel dare l’arrivederci ai fan, che nel frattempo continuano a chiedersi quali siano le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al reality delle tentazioni sentimentali.