Temptation Island Vip: Delia distrutta, Serena sbotta: “Non diciamo ca…te”

Temptation Island Vip anticipazioni: Delia Duran furiosa e in lacrime, che cosa avrà combinato Alex Belli?

Ad infuocare questa domenica che si prospettava un tantino soporifera ci pensano gli spoiler di Temptation Island Vip. Sul profilo Instagram ufficiale del programma è appena stato pubblicato un video che ci mostra un momento sicuramente tutt’altro che tranquillo. Nel filmato, infatti, si vede Delia Duran furiosa e in lacrime che si sfoga con la sua compagna di viaggio Serena Enardu. Quest’ultima però, dopo aver cercato di tranquillizzarla, la bacchetta! Eh già! La Enardu le dice, in poche parole, quello che davvero pensa di lei. Ma perché la Delia Duran perde le staffe? Il motivo è presto detto. La ragazza, infatti, è stata convocata nel pinnettu dove ad attenderla c’era un video il cui contenuto naturalmente non deve averle fatto sicuramente piacere.

Temptation Island Vip, super spoileir: Delia Duran disperata per Belli ma Serena Enardu la bacchetta

Nel filmato postato sui social si vede la modella venezuelana seduta, nel Pinnettu, accanto a Serena Enardu (altra concorrente del viaggio dei sentimenti). Delia è in lacrime, disperata e parla alla Enardu di Riccardo, il tentatore con cui si è più avvicinata durante il reality: “Io a Riccardo non gli ho mai fatto questo – mima un bacio sul collo – te lo giuro, mai! C’è stato sempre un limite!”. A quel punto però Serena cerca di essere molto più realista di lei e sbotta: “Non diciamo ca…te! Devi essere lucida, scusami se te lo dico. Quello che hai fatto tu è paragonabile a quello che ha fatto lui?!?“. A questo punto ci chiediamo: che cosa avrà combinato il bel tenebroso Alex Belli?!? Che cosa avrà visto (o sentito) la Duran per avere una reazione così forte?!? Beh, questo lo scopriremo domani sera!

Temptation, Alex Belli furioso per il rapporto di Delia con il tentatore Riccardo

Il percorso di questa coppia a Temptation Island Vip è stato abbastanza tortuoso. Ultimamente, infatti, abbiamo visto Alex Belli perdere le staffe proprio a causa di alcuni atteggiamenti che Delia ha avuto con il tentatore Riccardo. Come finirà per loro il viaggio nei sentimenti? Ne usciranno mano nella mano, oppure decideranno di separarsi?