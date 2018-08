Temptation Island Vip, un’altra coppia si aggiunge al cast: ecco svelati i nomi 

By

Temptation Island Vip, nuova coppia aggiunta al cast: svelati i nomi di altri due partecipanti

Manca poco più di un mese all’inizio della primissima edizione di Temptation Island Vip e tutti, ma proprio tutti, sono curiosi di sapere chi saranno le coppie famose che prenderanno parte alla trasmissione. Alcuni protagonisti, come probabilmente già saprete, sono stati di recente confermati ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che le selezioni non si siano ancora concluse del tutto. Al cast dei protagonisti, infatti, oggi dobbiamo aggiungere altri due nomi. Si tratta di una nuova coppia che, come svelato dal settimanale Chi, a settembre si unirà al gruppo dei Vip che prederanno parte al programma di Simona Ventura.

Temptation Island Vip: Fabio Esposito e Marcella Esposito entreranno come coppia

“L’ultima coppia che approderà a Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura, è formata da Fabio Esposito e Marcella Esposito” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. I due, come specificato dal giornale di Signorini, pur avendo lo stesso cognome hanno storie molto diverse alle spalle. Lui, se non lo conoscete, è l’anima del brand Coconuda e nel villaggio delle tentazioni è pronto a sbarcare insieme alla sua bella fidanzata. La coppia, dunque, a Temptation Island Vip parteciperà per mettere alla prova il proprio amore. Riuscirà il loro legame ad avere la meglio?

Temptation Island Vip: nel cast anche due coppie di Uomini e Donne

A Temptation Island Vip quest’anno parteciperanno due tra le coppie più chiacchierate di Uomini e Donne. Nilufar e Giordano del Trono Classico faranno parte del cast insieme a Ursula e Sossio del Trono Over. La loro partecipazione, di fatto, ha molto diviso il pubblico da casa. Sul web, infatti, molti si sono detti contenti della scelta fatta dalla produzione ma, ad onor del vero, altrettanto numerosi sono stati quelli che non hanno apprezzato questa decisione. Il programma, alla fine, riuscirà a mettere d’accordo tutti? Staremo a vedere.