Temptation Island Vip dirama un comunicato stampa contro alcune coppie

Temptation Island Vip dirama un comunicato stampa ufficiale contro alcune coppie: la nota della produzione

Temptation Island Vip non è ancora partito ma già fa discutere. Il reality delle tentazioni con protagonisti personaggi famosi sbarcherà ad agosto/settembre su Canale 5 con la seconda edizione. Il totonomi si sta facendo rovente. Qualcuno però pare che faccia il furbetto dicendo di avere ricevuto richieste di partecipazione dallo show, quando in realtà non sarebbe stato contattato. Figuriamoci invitato a prenderne parte. A farlo sapere è stata la stessa produzione della trasmissione che ha diramato un comunicato stampa ufficiale sui suoi canali social dove ha spiegato la vicenda.

La nota ufficiale diramata dalla produzione del reality

“Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate… Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?”. Questa la nota ufficiale del reality apparsa su Instagram e firmata “La produzione”. Chissà se nei prossimi giorni verrà anche svelato qualche nome dei furbetti che affermano di aver ricevuto inviti mai spediti. Nel frattempo, attorno allo show, continua a tenere banco non solo il toto nomi sulle coppie, ma anche quello su chi raccoglierà il testimone di Simona Ventura, conduttrice emigrata alla Rai che fu protagonista della prima edizione.

Ilary Blasi e Filippo Bisciglia si allontano dalla conduzione di Temptation Island Vip

A proposito dei conduttori, negli ultimi giorni i rumors che vedrebbero Ilary Blasi o Filippo Bisciglia al timone di Temptatione Island Vip si sono fatti via via più tambureggianti. Peccato però che gli spifferi dell’ultima ora hanno allontanato sia la moglie di Francesco Totti sia il fidanzato di Pamela Camassa dal reality. La prima sembra che voglia dedicarsi interamente al nuovo progetto televisivo di Giochi senza frontiere, il secondo, da quanto ha riferito Fanpage.it, non sarebbe stato selezionato dai vertici Mediaset al momento. Indiscrezioni che finora non hanno trovato né smentite né conferme. Si attendo news ufficiali.