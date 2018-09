Temptation Island Vip anticipazioni, Valeria Marini e Ivan si baciano?

By

Temptation Island vip anticipazioni: scatta il bacio tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez?

Valeria Marini e Ivan Gonzalez a Temptation Island Vip si sono baciati? La nota showgirl ha iniziato una conoscenza molto approfondita con il tentatore spagnolo. I due sono molto vicini e, già nel corso della prima puntata, i telespettatori li hanno visti chiudersi nel bagno senza microfono. Patrick ha visto questa scena ed è rimasto sorpreso dal comportamento della fidanzata. Ma ecco, secondo le ultime anticipazioni rivelate durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, la Marini si è appartata nuovamente con Ivan. Stando a quanto riporta la talpa de Il Vicolo delle News, Valeria e il tentatore si sono chiusi ancora nel bagno. Patrick viene chiamato nel pinnettu insieme agli altri fidanzati e proprio qui assiste a nuove scene dei due. Inizialmente vede Valeria intenta a fare palestra con lo spagnolo. Gli atteggiamenti della showgirl non vengono apprezzati da Patrick, in quanto sembrano troppo spinti.

Anticipazioni Temptation Island vip: Valeria Marini chiusa di nuovo in bagno con il tentatore Ivan

“Cosa devi vedere di più?”, chiedono gli altri fidanzati a Patrick dopo il filmato visto nel pinnettu. Dopo le immagini sull’allenamento dei due, l’uomo è costretto a vedere la fidanzata entrare nuovamente in bagno con il tentatore. Proprio dalla stanza si sentono dei rumori che fanno pensare che tra loro ci sia stato un bacio. Valeria ha baciato Ivan? Non si sa ancora cosa sia accaduto tra la showgirl e l’ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne. Ma sicuramente è nata una forte chimica e un’evidente attrazione fisica. Pare che ancora Patrick non abbia chiesto il falò di confronto, nonostante le immagini viste. Forse l’uomo vuole vedere fino a che punto può arrivare la Marini con Ivan.

Valeria Marini si lascia andare con Ivan Gonzalez, Patrick sconvolto

Forse tra Valeria e Ivan c’è stato un bacio all’interno del bagno, ancora non si sa con certezza. La showgirl si sta lasciando andare con il tentatore, ma Patrick continua a resistere all’interno del reality. Al contrario di Giordano Mazzocchi, il quale sappiamo dalle anticipazioni che vuole richiedere il falò di confronto con Nilufar Addati.