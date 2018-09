Temptation Island Vip anticipazioni: “Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle”

Temptation Island Vip, prime anticipazioni sulle coppie: “Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle”

Mancano pochi giorni all’inizio di Temptation Island Vip e, per l’occasione, il settimanale Chi ha voluto intervistare una delle protagoniste indiscusse di questa prima edizione, ovvero: Simona Ventura. Come molti sapranno già, sarà lei infatti a condurre quest’anno il docu-reality di Maria De Filippi. Il progetto, fin da subito, le si è presentato davanti come una sfida, “Una mission impossibile che ho accettato con piacere” ha dichiarato la Ventura. A colpirla di più, una volta messa a lavoro, è stato però il trasporto con cui le coppie hanno affrontato il loro percorso nel villaggio delle tentazioni. “L’esperienza di Temptation è scioccante per quanto sia vera” ha raccontato SuperSimo “Dopo ogni consegna di un video non dormivo fino alle prime luci del mattino. Non è solo un reality, dentro c’è la vita”. A colpirla particolarmente, inoltre, pare siano stati proprio gli ex protagonisti di Uomini e Donne. “Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle” ha detto “Idem con Sossio e Ursula”.

Temptation Island Vip, le prime indiscrezioni sulle coppie partecipanti: parla Simona Ventura

Simona Ventura, nella sua intervista, si è fatta sfuggire anche qualche indiscrezione in più sulle altre coppie che, quest’anno, hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip. Che cosa dobbiamo aspettarci da loro?E qual è l’opinione della conduttrice? “Per Valeria Marini e Patrick userei la parola ‘calienti’ e ne capirete presto il motivo” ha rivelato allora Simona interpellata sull’argomento. Gli altri Vip? “Fabio e Marcella Esposito… beh, siamo ad un Oronzo style” ha poi aggiunto. “Andrea Zenga e la sua Alessandra”, invece, pare che siano in una fase in cui devono “Ancora scoprirsi”.

Temptation Island Vip: ecco quando inizia

Per settimane, soprattutto da quando sono iniziate ufficialmente le riprese, il pubblico impaziente si è chiesto quando sarebbe andato in onda Temptation Island Vip. Proprio pochi giorni fa, però, dopo le prime indiscrezioni è stata rivelata finalmente la data di inizio. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dunque, Temptation Island Vip inizierà martedì 18 settembre.