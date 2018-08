Quando inizia Temptation Island Vip? Ultime news sulla data

Temptation Island Vip: quando inizia? Novità sulla messa in onda della prima puntata

Manca davvero poco all’inizio della prima edizione di Temptation Island Vip. Ad aggiornare al riguardo i telespettatori più attivi sui social, in queste ore, c’ha pensato proprio un autore del programma. Gabriele Parpiglia, nello specifico, ha fatto sapere sul suo Instagram Stories che (tra settembre e ottobre) pare che la produzione abbia scelto il prossimo mese per il debutto della trasmissione. Quando era stata diffusa la notizia riguardante il rinvio delle registrazioni si era anche detto, inizialmente, che questo ritardo avrebbe fatto slittare la data di inizio. Temptation Island Vip, quindi, sarebbe iniziato tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Oggi, però, grazie all’indiscrezione di Parpiglia sappiamo con certezza che, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, settembre pare abbia avuto la meglio alla fine.

Temptation Island Vip: registrazioni e prime anticipazioni

Con l’inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip sul web si sono anche scatenati inevitabilmente i primi rumours . Alla velocità della luce, per esempio, in rete si sono diffuse alcune immagini dove è possibile vedere Giordano Mazzocchi in compagnia di una delle tentatrici. Dagli ultimi aggiornamenti di Francesco Chiofalo su Instagram, inoltre, si può dedurre che è probabile che il tentatore abbia lasciato prima il villaggio. Nessuna novità invece su Andrea Cerioli e Nicolò Ferrari, altri due ex protagonisti di Uomini e Donne sui quali il pubblico sembra aver risposto grandi aspettative quest’anno.

Temptation Island Vip: l’opinione di Luigi Mastroianni su Nilufar e Giordano

Luigi Mastroianni è oggi uno dei sostenitori più accaniti di Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip. L’ex corteggiatore, come molti sanno, ha avuto modo di frequentare molto la coppia recentemente. Luigi è molto amico di Giordano, e non ha dubbi: con Nilufar usciranno insieme e più forti di prima dal programma.