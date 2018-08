Temptation Island Vip anticipazioni: Francesco Chiofalo già fuori dai giochi? L’indizio

Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo ha lasciato il programma prima del previsto? Il dettaglio che non sfugge

Le riprese di Temptation Island Vip sono appena iniziate in Sardegna e già, da alcuni giorni, grazie a foto, video e segnalazioni degli utenti più attivi sui social, alcune interessanti anticipazioni su questa prima edizione sono saltate fuori. Le immagini dei partecipanti in aeroporto, per esempio, ci hanno confermato la presenza di Andrea Cerioli e Nicolò Ferrari tra i tentatori. Tra questi, inoltre, ci sarà anche Francesco Chiofalo, conosciuto soprattutto dal pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione (come fidanzato) alla versione Nip di Temptation Island. Il romano però, stando alle ultime segnalazioni, potrebbe essere già fuori dai giochi. A farlo notare, per la precisione, è stato il Vicolo delle News, facendo leva su un particolare non di poco conto, ovvero: un “segui” sospetto su Instagram.

Francesco Chiofalo già fuori da Temptation Island Vip? L’indizio

Perché quello che fa o non fa Francesco Chiofalo sui social è importante per capire se ha lasciato o meno Temptation Island Vip prima del tempo? Ebbene, prima di tutto quel “segui” di Francesco dimostrerebbe, logicamente, che il romano è tornato a casa. Chi si trova nel villaggio, infatti, non ha con se il proprio smartphone. I tentatori (o le tentatrici) che, inoltre, lasciano anticipatamente il gioco (quando cioè gli altri sono ancora impegnati con le registrazioni) sono anche quelli che, di fatto, non sono riusciti a stuzzicare interesse nelle fidanzate. Sarà successo questo a Chiofalo? Presto per dirlo, le nostre sono solo supposizioni. Al momento, infatti, non sappiamo se il profilo del romano sia gestito da qualcuno e se, quindi, si sia trattato semplicemente di un errore.

Temptation Island Vip: slitta la messa in onda della prima puntata

Temptation Island Vip si fa attendete. Quelli che speravano di poter iniziare a seguire la trasmissione già a settembre dovranno infatti pazientare ancora un po’. A far slittare la data della messa in onda della prima puntata è stato l’inizio tardivo delle registrazioni.