Temptation Island Vip, Anna Pettinelli è a pezzi: l’ultimo video su Stefano Macchi

Anticipazioni Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi in bilico

Siamo sicuri che se domandassimo ad Anna Pettinelli cosa si aspettava qualche tempo fa da Temptation Island Vip 2 non la prenderebbe benissimo perché di sicuro non pensava che Stefano Macchi l’avrebbe fatta penare così tanto; in effetti è proprio quello che sta succedendo: la conduttrice radiofonica reagisce quasi sempre male ai video che hanno come protagonista il compagno, e non sono poche le volte in cui minaccia di andar via dal programma. Talvolta regalandoci qualche gustoso siparietto.

Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli a pezzi per il fidanzato: il video ufficiale

Anche il filmato pubblicato recentemente dal profilo ufficiale di Temptation Island vede Anna quasi a pezzi per la vita che sta facendo nel villaggio; non che stia lavorando in miniera – sia chiaro – ma immaginerete senz’altro anche voi che non dev’essere semplice per chi è realmente innamorato mettersi alla prova in un contesto del genere (pensate soltanto alla reazione che ebbe Serena Enardu una settimana fa…). La Pettinelli sembra essere proprio in crisi, almeno da ciò che si apprende dall’ultimo video pubblicato dal profilo della trasmissione di Canale 5: “@anna_pettinelli – così viene lanciato il filmato – tornerà davvero a casa?”. Sì perché è la stessa Anna a minacciare l’abbandono camminando per le spiagge del villaggio e pronunciando ad alta voce parole di fuoco: “Io mi faccio la mia valigia e torno a casa”.

Le ultime news sulle coppie di Temptation Island Vip

Quest’edizione di Temptation Island Vip non è stata fortunatissima in termini di ascolti – sono buoni ma niente di che – così come non lo è stata in termini di coppie che hanno resistito: il programma ha mandato in crisi Serena e Pago, ha fatto scoppiare Nathalie e Andrea, e sembra destinato a far danni anche tra Anna e Stefano; Ciro e Federica invece non li prendiamo neanche in considerazione perché non si sono messi davvero in gioco. Cosa ne sarà di tutti gli altri? La situazione ci sembra nerissima, però per alcuni è avventato fare previsioni.