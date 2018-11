Andrea e Alessandra dopo Temptation Island Vip: le parole di Zenga sulla Sgolastra

Non è ancora detta l’ultima parola tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. La coppia di Temptation Island Vip potrebbe tornare insieme. A lasciarlo intendere l’ultima intervista che il figlio di Walter Zenga ha rilasciato al settimanale Spy. Il giovane calciatore ha ammesso di aver capito di amare ancora l’ex fidanzata solo dopo la fine del reality show condotto da Simona Ventura. “Mi sono accorto dell’intensità dei miei sentimenti. Forse non sono riuscito a dimostrarglielo in tempo con qualche gesto d’amore in più, che avrebbe meritato. Un altro dei miei errori è stato non accorgermi dei problemi pregressi che c’erano tra di noi. Non siamo entrati nel programma così solidi come pensavamo”, ha ammesso Zenga Junior, che ora è pronto a dare una seconda possibilità ad Alessandra.

Andrea Zenga vuole tornare insieme ad Alessandra Sgolastra

“Per entrambi è stata la storia più importante della nostra vita. Penso che una seconda occasione ce la saremmo meritata. Quando però ho notato la sua distanza e i suoi pesanti dubbi, ho capito che non c’era più niente da fare: sono rimasto un po’ ferito, non lo nego. Sarei pronto anche a darle una seconda possibilità“, ha confidato Andrea Zenga alla rivista edita da Spy. Quale sarà la reazione di Alessandra Sgolastra? La modella tornerà tra le braccia dell’ex fidanzato o sceglierà di andare a corteggiare Andrea Cerioli, di nuovo tronista a Uomini e Donne?

Andrea Cerioli: la frecciatina di Andrea Zenga

In attesa di scoprirlo, Zenga non si è risparmiato una stoccata nei confronti del rivale in amore. “Andrea Cerioli chi? Non lo conosco. Non devo dirgli assolutamente niente e non sono interessato a lui. Non so se sia stato finto o meno nel suo ruolo, di certo non sono problemi miei”, ha sentenziato l’ex fidanzato di Temptation Island Vip.