Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia nel cast? La risposta della coppia

Coppie Temptation Island Vip: Alex Belli e la fidanzata Delia Duran ci saranno?

Manca sempre meno al ritorno di Temptation Island Vip. Il reality show, prodotto da Maria De Filippi, sarà condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi. Che raccoglie – per l’ennesima volta nella sua carriera – il testimone lasciato da Simona Ventura, tornata in Rai dalla scorsa primavera. Quali coppie di personaggi famosi si metteranno in gioco nel villaggio sardo? Nell’ultimo periodo si è parlato con una certa insistenza di Alex Belli e Delia Duran, che hanno iniziato la loro love story circa un anno fa. Ma, a quanto pare, i due non hanno ricevuto alcuna proposta ufficiale nonostante siano stati per mesi al centro di un discusso triangolo amoroso che ha coinvolto la marocchina Mila Suarez.

La risposta di Alex e Delia alle voci su Temptation Island Vip

“Temptation Island Vip? Sono talmente lontano dalla tv che non saprei…preferisco vivere la nostra storia lontano dalle telecamere”, ha dichiarato Alex Belli al settimanale Nuovo. E se la chiamata di Maria De Filippi dovesse arrivare in questi giorni? “Non riaggancerei mai il telefono alla signora della tv. Le spiegherei che il piccolo schermo mi coinvolge a malincuore perché il mercato televisivo non racconta nemmeno il 5 per cento di quello che sono in realtà. Solo quando riesco a esprimermi con la musica, la fotografia e la regia riesco a far emergere l’artista che sono, perché non metto il mio talento a servizio di un altro ma solo di me stesso”, ha aggiunto l’ex attore di Centovetrine.

Come procede la storia d’amore tra Alex Belli e Delia

Al di là di Temptation Island Vip, tutto va a meraviglia tra Alex Belli e Delia Duran. I due convivono già e di recente si sono concessi un tatuaggio che simboleggia il loro rapporto. Delia si è tatuata le iniziali del fidanzato sul braccio mentre Belli ha scelto la scritta Nusat, che non è altro che il vero nome della Duran che in arabo significa “serenità”.