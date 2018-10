Temptation Island Vip, Alessandra contro Andrea: qualcosa non quadra

Temptation Island Vip: Alessandra pensa che Andrea sia viziato ed inutile

Dopo non aver visto mai nessun video della sua fidanzata Alessandra, ecco che per Andrea Zenga arriva il primo duro pinnettu. Questo lo mette davanti alla cruda realtà. Sostanzialmente, il figlio dell’ex portiere dell’Inter si ritrova a dover ascoltare delle assurde affermazioni di Alessandra e, davanti a ciò sembra quasi non volerci credere. “E’ una persona inutile, non fa nulla dalla mattina alla sera perchè ha sempre avuto tutto facile nella vita”. Queste le prime parole di Alessandra Sgolastra durante uno sfogo con le altre sue compagne di avventura.

Alessandra definisce il suo fidanzato Andrea Zenga un nullafacente ma, subito dopo, si contraddice

Aggiunge la ventiduenne Alessandra: “Lavora a pochi passi da casa, in ufficio sta seduto tutto il tempo e quando torna a casa sta sempre sul divano a guardarsi settecento partite al giorno. E’ solo un viziato. Ha tutto pagato, assicurazioni, affitto”. Subito dopo dice anche che il suo fidanzato svolge ben tre lavori per arrivare a 1200 euro al mese. Dunque, quello che non appare del tutto chiaro è che Alessandra sembra essere piuttosto contraddittoria in quello che dice e che fa. Dà del viziato ad Andrea, eppure ammette che il ragazzo cerca di darsi da fare per guadagnarsi da vivere. Quindi, cosa pensa realmente Alessandra? Ma soprattutto, il dubbio che attanaglia il pubblico è, perchè continua a stare ancora insieme ad Andrea se pensa queste cose di lui?

Alessandra mette in mezzo anche la madre di Andrea

Mentre parla e continua a dirne di ogni sul suo Zenga, Alessandra commette l’errore di farsi scappare un pensiero non poco carino nei confronti della madre di Andrea. “Poi anche la mamma sta sempre in mezzo. E Basta”. Frase che ha letteralmente fatto sgranare gli occhi al venticinquenne figlio del calciatore, portandolo al più alto livello di ira. In tutto ciò, la bella Alessandra si avvicina sempre di più al tentatore Andrea Cerioli, ex gieffino e tronista di Uomini e Donne e, la vicinanza tra i due inizia a dare dei grattacapi al buon Andrea Zenga.