Chi sono Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra di Temptation Island Vip

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra di Temptation Island: et, lavoro e curiosità

Chi sono Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra? La coppia ha preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip e il pubblico probabilmente non conosce molto di loro. Lui è il figlio dell’ex calciatore Walter Zenga e della conduttrice Roberta Termali. Sicuramente è noto ai telespettatori per i due genitori, conosciuti nel mondo sportivo e della televisione. Ha ben cinque fratellastri, Fabio, Francesco, Jacopo, Samira e Walter Jr. Andrea ha deciso di seguire le orme del padre, per anni portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Gioca anche lui in questo stesso ruolo, in prima categoria. È stato il portiere di squadre come Trento, Montoro, Deruta, Osimana e Passatempese. Ma pare che i rapporti con il padre non siano proprio dei migliori. Infatti, lui stesso rivelò in un’intervista a Il Giornale che lo sente molto poco. In particolare, Andrea ha precisato di non aver mai ricevuto particolari consigli da parte del padre, il quale non gli avrebbe dato alcuna spinta nel mondo del calcio.

Andrea Zenga calciatore, Alessandra Sgolastra interessata al mondo della moda e della bellezza

Molto meno sappiamo, invece, della fidanzata Alessandra Sgolastra. Ha quattro anni in meno di lui ed è di Recanati. Da sempre è appassionata al mondo della moda e della bellezza. Infatti, nel 2014 si è qualificata come Miss Blumare Marche nel concorso di bellezza. Non ha mai nascosto la sua voglia di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Da circa tre anni sta insieme ad Andrea, con cui ha deciso di prendere parte alla versione Vip del reality delle tentazioni.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra insieme da tre anni approdano nel reality delle tentazioni

La coppia ha preso parte al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro rapporto. Alessandra si è sempre dedicata, in questi tre anni, a questo rapporto e ha voluto provare a stare un po’ separata dal suo Andrea. Intanto, quest’ultimo ci ha tenuto a far comprendere alla fidanzata che di lui si può fidare tranquillamente. Infatti, Alessandra è abbastanza gelosa del giovane portiere.