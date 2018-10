Temptation Island Vip, speciale Uomini e Donne: Andrea Zenga e Alessandra rimangono a Roma dopo la puntata, Cerioli torna a casa

Le storie dei ragazzi e delle ragazze di Temptation Island Vip hanno tenuto attaccati allo schermo milioni di telespettatori quest’anno. Una delle vicende che più ha appassionato il pubblico da casa, però, c’è sicuramente quella di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, entrati in coppia e usciti single dal programma. Alessandra, dopo essersi particolarmente avvicinata al single Andrea Cerioli, è stata infatti lasciata dal suo fidanzato. Ieri, inoltre, i tre hanno avuto modo di confrontarsi a Uomini e Donne durante lo speciale dedicato a Temptation Island Vip e, come molti sanno, le cose non sono andate tanto bene. Quello che sappiamo (emerso dalle prime anticipazioni) è che Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, al momento, hanno deciso di rimanere separati. La ragazza, inoltre, pare che si stia sentendo con Andrea Cerioli, con il quale però non è stata ancora definita la natura del rapporto.

Come a Temptation Island Vip, infatti, Alessandra è apparsa ancora confusa e con le idee poco chiare. Più decisi, invece, si sono dimostrati Andrea Zenga e Cerioli. Il primo, nello specifico, di perdonare la sua ex fidanzata pare proprio non aver voglia. Il tentatore, invece, pur ammettendo di essere interessato alla Sgolastra, non ha molto apprezzato l’atteggiamento di quest’ultima nell’ultimo periodo e, quindi, prima di legarsi a lei sentimentalmente vorrebbe vederci chiaro. Come è facile intuire, ovviamente, il confronto a Uomini e Donne ha riacceso l’attenzione sui tre. I più curiosi, per questo motivo, sono allora corsi a controllare i profili social dei diretti interessati dopo la registrazione. Cosa emerso? Ebbene, dai video e dalle foto postate è possibile ricostruire (anche se in parte) la serata dei tre.

Temptation Island Vip: le strade di Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra si dividono dopo Uomini e Donne

Alessandra e Andrea Zenga, come è possibile vedere sui loro profili Instagram, sono entrambi rimasti a Roma dopo la puntata. Lei ha trascorso la serata in compagnia di Ursula Bernardo e lui, invece, con Patrick Baldassari. La cosa che ha stupito di più tutti, però, è la decisione di Andrea Cerioli. Quest’ultimo infatti, che poteva rimanere nella capitale con Alessandra, ha invece deciso di prendere il treno e di tornare a casa. Nessuna serata romantica quindi per Cerioli che, come dimostra la sua ultima foto, ad una cena con la Sgolastra ha preferito il Frecciarossa.