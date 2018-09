Temptation Island Vip: 3 anticipazioni sulla prima puntata

Anticipazioni Temptation Island Vip, la prima puntata: Valeria Marini vicino a un tentatore, Bettarini senza slip, falò anticipato

Tanta attesa e curiosità per la primissima puntata di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Una volta presentate le coppie e i vari tentatori, si entra subito nel clou del programma. I protagonisti dell’isola delle tentazioni si mettono immediatamente in gioco. La prima è proprio la grandissima Valeria Marini. La nota showgirl italiana deve capire se la storia d’amore con Patrick sia arrivata al punto da iniziare a mettere su famiglia. Appena ha modo di conoscere i single che conviveranno con lei e le altre fidanzate all’interno del villaggio, la Marini perde subito la testa per lo spagnolo Ivan. In alcuni video apparsi sui social e pubblicati anche da Davide Maggio, scopriamo che la compagna di Baldassari e il single Gonzalez si sono trovati molto bene insieme e tra loro potrebbe essere accaduto qualcosa di molto curioso.

Temptation Island Vip: Stefano Bettarini resta senza costume in acqua

Altra succulenta anticipazione ci arriva sempre da un video postato da Davide Maggio. Stefano Bettarini sembra essersi divertito davvero molto. L’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura si è lasciato andare come meglio poteva. Nella clip condivisa sui social, vediamo un Bettarini sereno, rilassato e anche molto ironico. Mentre faceva un bagno al mare, l’uomo ha accolto a braccia aperte la sfida lanciatagli dalle single e dai suoi compagni di avventura e si è tolto gli slip davanti alle telecamere. Le risate sono perciò assicurate.

Temptation Island Vip anticipazioni: falò di confronto della prima puntata

Grande colpo di scena nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip per una coppia di cui ancora non sappiamo i nomi. A quanto pare, uno dei partecipanti chiederà il falò di confronto con grande anticipo. Di chi si tratterà?! Staremo a vedere. Sappiamo inoltre che anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi regaleranno grandi sorprese.