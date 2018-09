Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip, Valeria: “Lei pentita della scelta”

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: secondo Valeria Marini l’ex tronista si sta pentendo della scelta

Nilufar Addati a Temptation Island Vip si è pentita di aver scelto Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne? È questo ciò che ha percepito Valeria Marini. In queste ore il sito Davide Maggio ha condiviso un filmato che vede l’ex tronista condividere qualche momento con il tentatore Nicolò Ferrari, suo ex corteggiatore. Proprio quest’ultimo ha chiesto al showgirl se secondo lei Nilufar potrebbe essere interessata a lui. A questo punto, la Marini ha rivelato il suo pensiero: “Secondo me si sta rendendo conto di aver sbagliato”. Un’affermazione molto forte che potrebbe corrispondere alla realtà. Nilufar si è davvero pentita della scelta? Sembra impossibile pensarlo visto il forte legame che si è creato con Giordano dopo Uomini e Donne. Nicolò, nel ruolo di tentatore, pare stia molto vicino alla Addati. L’ex corteggiatore, come si apprende dal filmato, si è avvicinato molto a Nilufar e probabilmente spera di poterla conquistare, nonostante non sia stato lui la scelta in passato.

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip è crisi?

Aria di crisi per Nilufar a Giordano. La Addati sta trascorrendo del tempo con Nicolò e già questo potrebbe infastidire non poco il Mazzocchi. Non solo, le parole dette dalla Marini lasciano un po’ pensare. I fan della coppia ora sono abbastanza preoccupati, in quanto la showgirl ha fatto intendere che Nilufar si è allontanata da Giordano. Simona Ventura a Verissimo ha anticipato che si tratta di una coppia abbastanza impegnativa, che litiga parecchio ma che prova anche molta passione. “Mai vista una cosa così”, ha dichiarato la conduttrice. Dunque, saranno diversi i colpi di scena a cui dovremo assistere da domani, martedì 18 settembre.

Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne ancora in difficoltà?

Non possono non preoccuparsi i fan della coppia composta da Nilufar e Giordano. Valeria si trova nello stesso villaggio della Addati, dunque saprà molto bene come sta affrontando questa esperienza. Sicuramente si tratta di una notizia inaspettata, visto che i fan erano convinti che li avrebbero visti uscire dal reality delle tentazioni più forti di prima.