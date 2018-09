Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip, la Ventura: “Mai vista una cosa così”

Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano news: le anticipazioni di Simona Ventura

Nilufar e Giordano sono stati grandi protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip: parola di Simona Ventura. Ospite di Verissimo, la bionda conduttrice ha rilasciato qualche anticipazione sul reality show che andrà in onda su Canale 5 a partire da martedì 18 settembre. La Ventura ha confidato a Silvia Toffanin di non aver mai visto una coppia come quella nata a Uomini e Donne. “Questa è una coppia davvero tosta. Io non mi sono mai trovata di fronte a tanta rabbia e passione. Mai vista una coppia così”, ha ammesso la presentatrice. E poi ancora: “Litigano sempre, tanto. Sono sempre in conflitto ma sono sicura che tra loro ci sia forte passione. Ne vedremo delle belle”. I due saranno usciti insieme dal reality show o si saranno lasciati per sempre?

Nilufar Addati ha rivisto il suo ex corteggiatore Nicolò Federico Ferrari

A quanto pare Temptation Island Vip è stato teatro di numerosi litigi tra Giordano e Nilufar. Una delle cause è stata sicuramente la presenza di Nicolò Federico Ferrari, l’ex corteggiatore della tronista. La produzione ha chiamato il giovane per ricoprire il ruolo di tentatore. Una posizione assai difficile, che ha indubbiamente creato malumori e tensioni tra Mazzocchi e la fidanzata. Ma non vanno dimenticate le tentatrici: il maestro di sci è stato avvistato in più di un’occasione con altre ragazze.

Giordano e Nilufar a Temptation Island Vip: l’intervento di Agostino

Sulla partecipazione di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addatti a Temptation Island Vip c’è grande attesa. Qualche giorno fa Agostino, il fratello di Giordano, ha invitato tutti i fan ad attendere di vedere il programma prima di arrivare a conclusioni affrettate. “Subito pronti a giudicare e correre a conclusioni troppo affrettate e poco ragionate. Aspettiamo di vedere T.I. cosi vi chiarirete ogni dubbio senza parlare a sproposito”, ha scritto il ragazzo su Instagram.