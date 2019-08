Temptation Island Vip tentatrici: c’è Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne

Le tentatrici di Temptation Island Vip: c’è Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, che raccoglie il testimone di Simona Ventura tornata in Rai. Come di consueto non mancano tra i tentatori e le tentatrici del programma prodotto da Maria De Filippi ex corteggiatori ed ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Nelle ultime ore è stato rivelato che nel parterre delle single c’è una vecchia conoscenza del Trono Classico: l’aitante e intraprendente Cecilia Zagarrigo. La bella torinese ha lasciato in stand by il suo profilo Instagram, dove è attiva quotidianamente, per partire alla volta dell’Is Morus Relais, il resort che da anni fa da scenario alla trasmissione delle tentazioni.

Chi è Cecilia Zagarrigo: da Uomini e Donne a Temptation Island Vip

Cecilia Zagarrigo ha 24 anni ed è una studentessa e web influencer di Torino. È diventata nota in tv per aver partecipato ben due volte a Uomini e Donne. La prima volta è stata nel 2016, quando ha provato a corteggiare invano il tronista Oscar Branzani. L’anno successivo è stata richiamata in studio da un altro tronista, Luca Onestini, che ha voluto conoscerla meglio dopo un incontro lontano dalle telecamere. Il rapporto tra i due, però, non è mai sfociato in una vera e propria relazione. Grazie al programma di Maria De Filippi, Cecilia ha stretto delle solide amicizie, come quella con Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante.

Tentatori Temptation Island Vip 2019: Daniele Dal Moro ha rifiutato

Al momento non si conoscono gli altri nomi dei tentatori e tentatrici che fanno parte del cast di Temptation Island Vip 2019. Nei giorni scorsi Daniele Dal Moro, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha ammesso di aver rifiutato di partecipare al docu-reality per dedicarsi ad altri progetti.