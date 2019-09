Temptation Island Vip 2019: dove si trova il villaggio, quante puntate sono e quando finisce

Tutto pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip! Dopo il grande successo dello scorso anno il programma torna su Canale 5 con un grossa novità: alla conduzione non c’è più Simona Ventura, passata in Rai, bensì Alessia Marcuzzi. La trasmissione prodotta da Maria De Filippi parte in anticipo rispetto al 2018, ovvero lunedì 9 settembre. La nuova edizione del docu-reality è composta in tutto da sei puntate: il programma finirà dunque (salvo cambiamenti dell’ultima ora!) lunedì 14 ottobre. Non è esclusa, poi, una puntata speciale, riassuntiva, che racconta le novità delle sei coppie in gioco dopo la fine delle registrazioni.

Dove viene girato Temptation Island 2019: la location del programma

Il villaggio di Temptation Island è sempre lo stesso da anni: l’Is Morus Relais in Sardegna. Una struttura lussuosa, dove girare in tranquillità senza preoccuparsi troppo della fuga di notizie. Negli ultimi due anni i produttori hanno deciso di fare delle modifiche importanti, cercando di evitare gli errori del passato. Le stanze sono più grandi del solito e il villaggio delle fidanzate è più lontano da quello dei fidanzati: distano uno dall’altro circa un chilometro. Il motivo? Evitare le incursioni, come è successo durante le edizioni passate, quelle Nip, con Teresa e Salvatore e Cristian e Tara.

Che cos’è l’Is Morus Relais e quanto costa? Tutti i prezzi del villaggio di Temptation Island

L’Is Morus Relais è uno dei resort più completi e paradisiaci della Sardegna. Il villaggio di Temptation Island è immerso in un’oasi naturale e unica. Con sette ettari di paradiso con spiaggia privata, si vive a tu per tu con il mare tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. Il resort dispone di varie e numerose stanze, a seconda del tipo di alloggio che si richiede. Oltre ad essere la location di Temptation Island, l’Is Morus Relais viene usata pure per matrimoni e meeting aziendali. I prezzi? A seconda della camera scelta si parte da un minimo di 200 euro a notte.

Le sei coppie che partecipato a Temptation Island Vip 2019

Le coppie che partecipano a Temptation Island Vip 2019 sono: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Damiano Coccia detto Er Faina e Sharon Macri, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Durante le registrazioni, iniziate lo scorso 25 agosto, una coppia ha lasciato il programma: in gioco sono così entrati il figlio di Pippo Franco, Gabriel, e la fidanzata.