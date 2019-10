Temptation Island Vip 2 torna in tv: puntata riepilogo, la data ufficiale

Temptation Island Vip 2 torna in tv con la puntata di riepilogo e trasloca dal lunedì: ecco la data ufficiale in cui scopriremo che piega hanno preso tutte le storie del reality

Come stanno le coppie che hanno partecipato a Temptation Island Vip 2? Presto lo scopriremo. Il reality tornerà in tv con una puntata riepilogativa. La data ufficiale da segnarsi sul calendario è il 31 ottobre 2019. Dunque lo show, per l’appuntamento ‘finalissimo’ della seconda edizione, trasloca dal lunedì al giovedì. Anche perché lunedì 28 sarà occupato da Live-Non è la d’Urso, altro programma Mediaset protagonista di trasloco. Il talk condotto da Barbara d’Urso, infatti, dalla prossima settimana andrà in onda non più la domenica ma in prima serata nel primo giorno della settimana.

Le coppie scoppiate a Temptation

La seconda stagione di Temptation Island Vip ha riservato parecchi colpi di scena ed ha causato anche il naufragio rumoroso di due coppie. Quella formata da Pago e Serena e quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I primi si sono detti addio inaspettatamente, visto che a inizio reality erano dati come una tra le coppie più solide partecipanti. Il programma ha invece fatto emergere crepe profonde nel rapporto. L’ex tronista ha così preso la difficile e dolorosa decisione di uscire da sola dallo show, spezzando il cuore del musicista. Ben diversa e ancor più spinosa la situazione tra la Caldonazzo e Ippoliti. La showgirl, nella trasmissione, ha piantato in tronco Andrea senza troppi fronzoli. Lui pare che a telecamere spente abbia proseguito la frequentazione con la tentatrice Zoe.

Temptation Island Vip 2: la spinosa situazione tra Nathalie, Andrea e l’ex moglie di quest’ultimo

Per quanto riguarda la situazione tra Nathalie e Andrea, la storia si è alimentata anche di un protagonista esterno: Daniela, l’ex moglie di Ippoliti. La donna ha tuonato pesantemente e a più riprese contro l’ex marito durante il reality e nei giorni successivi alla fine dello show, descrivendolo come un padre assente e un uomo incline al tradimento. La situazione si è fatta via via più pesante. Chissà come si risolverà. Il 31 ottobre si avranno molte risposte: l’appuntamento è con Temptation Island Vip 2 – Il viaggio, in prima serata su Canale 5.