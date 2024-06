Temptation Island, Viktorija Mihajlovic assunta da Maria De Filippi

Maria De Filippi ha assunto Viktorija Mihajlovic, una delle figlie del compianto ex calciatore e allenatore Sinisa, deceduto il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia. La ragazza, nata il 19 febbraio 1997 (27 anni), è entrata a far parte della redazione del popolare programma Temptation Island, in onda in questi giorni su Canale Cinque. La giovane figura tra gli autori del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e realizzato dalla Fascino Pgt, società di “Queen Mary”. C’è infatti anche il nome della Mihajlovic nei titoli di coda dello show. A togliere ogni dubbio anche il fatto che Viktorija, tramite alcune Storie Instagram, si è ritratta in un clima festoso con gli altri colleghi di lavoro dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation che ha raccolto circa 3.3 milioni di telespettatori e il 25% di share.

Dunque Viktorija, dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi con l’amata sorella Virginia, è approdata nel dietro le quinte del piccolo schermo, venendo ingaggiata nel gruppo di professionisti che affiancano Maria De Filippi. In redazione, assieme a lei, lavorano Francesca Romana Cassoni, Annamaria Celani, Naima Mastino ed Eugenia Rigotti. La produzione è invece formata da Silvio Casadei, Riccardo Cascioli, Silvia Cocci, Daniele Deriu, Lucrezia Maria Graziano, Valeria Ingarao, Giulia Massa, Simone Mattioli, Marco Morbidelli, Laura Nannelli e Martina Varricchio.

I figli di Sinisa e Arianna Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic si è legato sentimentalmente ad Arianna Rapaccioni nel 1995. Dopo dieci anni di fidanzamento, la coppia si è sposata nel luglio 2005. Dalla relazione sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan e Nicholas. Sinisa ha avuto un altro frutto d’amore, venuto alla luce prima di conoscere la moglie. Nel 1993 ha accolto Marko, riconosciuto sin dall’inizio ma incontrato soltanto nel 2005.

L’ex allenatore, a cui tutti i suoi figli erano legatissimi, è venuto a mancare il 16 dicembre 2022, all’età di 53 anni. Si è spento nella clinica Paideia di Roma, dov’era ricoverato da alcuni giorni a causa dell’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il 19 dicembre si sono svolti i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, celebrati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, città in cui Sinisa ha ricoperto la sua ultima carica da allenatore. La sua salma riposa a Roma nel Cimitero del Verano.