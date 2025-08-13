Temptation Island, Valerio ha tradito Ary? Le rivelazioni spiazzano tutti

Temptation Island è finito ma non di certo l’attenzione mediatica sui personaggi che hanno partecipato. Alcuni, in modo particolare, hanno conquistato il pubblico per la loro simpatia, per il loro carisma oppure per le loro storie. Tra questi non possiamo fare a meno di citare Valerio, che con un dolore piuttosto evidente, aveva cominciato una frequentazione con una delle tentatrici, Ary. I due sono apparsi davvero molto carini agli occhi del pubblico, in modo particolare lui, che ha lasciato la sua fidanzata in un falò di confronto che ha commosso tutti. Valerio sembrava davvero l’uomo dei sogni, proprio per questo le ultime voci sul suo conto hanno spiazzato tutti: pare, infatti, che avrebbe tradito Ary con una ragazza a Gallipoli.

A dare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato sui suoi profili social di aver ricevuto dei messaggi da parte di una ragazza che gli avrebbe raccontato tutto. E la cosa che per lui risulta sospetta è che Ary avrebbe fatto l’iscrizione alla sua newsletter per saperne di più su questa faccenda: “Povera ragazza, se così fosse mi dispiacerebbe davvero. Bella, intelligente e troppo per lui“.

Io dico 3 cose: 1-Si basa su chat riportate tra sta ragazza ed 1 amica (cosa che mi da poca attendibilità)

2-Ci ha messo 4 secondi a dire che Ary si era iscritta alla sua Newsletter

3-Non c’è 1 vera prova provata Tutto mi puzza di tattica per fare Hype (Che funziona) — Michele Giorgini 🎃 (@MicheleGiorgin9) August 13, 2025

Temptation Island: Valerio ha tradito davvero Ary?

Lorenzo Pugnaloni ha dichiarato di essere disponibile per delucidazioni sia da parte di Valerio che delle dirette interessate. Una notizia che, se fosse vera, potrebbe davvero cambiare le carte in tavola dal momento in cui il ragazzo durante il programma ha conquistato tutti per la sua dolcezza e la sua empatia. Infatti, nonostante il suo percorso sia finito praticamente con un tradimento e una rottura, Valerio ha dimostrato di aver provato un forte dispiacere per aver capito di non provare più gli stessi sentimenti per la sua fidanzata.

Valerio non ha ancora detto niente riguardo a questo scoop che è esploso oggi, è anche vero però che in ogni caso non può ancora parlare pubblicamente perché i partecipanti di Temptation Island non hanno ancora rotto il silenzio dopo la fine del programma. Si ipotizza fortemente che questo sia dovuto al fatto che, tra pochi giorni, dovrebbero essere ospiti alla prima registrazione di Uomini e Donne.