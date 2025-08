Temptation Island, Valerio e la tentatrice Arianna in crisi? Sarah pronta a dire addio al passato

Tra proposte di matrimonio, gravidanze inaspettate e colpi di scena dentro e fuori dal villaggio, l’edizione 2025 di Temptation Island si è confermata una delle più seguite di sempre. E non è un caso che, a pochi giorni dal gran finale, se ne parli ancora ovunque. Tra le coppie più chiacchierate c’è quella di Valerio e Sarah: i due si sono detti addio al falò di confronto, tra lacrime e parole mai dette.

Un mese dopo, le loro strade restano separate. Lei è amareggiata per una storia finita male, lui è già con un piede nel futuro accanto alla tentatrice Arianna (con cui era scattato anche un bacio). Ma il presunto nuovo amore vacilla già: tra Valerio e Arianna qualcosa sembra essersi incrinato. E la reazione di Sarah non si è fatta certo attendere.

Temptation Island: nuovi retroscena su Valerio, Arianna e Sarah

A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni. Nei giorni scorsi, il giornalista ha raccolto diverse segnalazioni su una crisi in corso tra Valerio e la tentatrice Arianna. Rottura in vista? Probabilmente no, solo una crisi difficile da superare. Ma c’è chi inizia a pensare che tutta questa bufera mediatica sia più un gioco di “hype” orchestrato da lei per farsi notare. E Sarah? Un mese dopo la fine del programma si era detta delusa, amareggiata, e ancora innamorata di Valerio. Ma adesso? Pugnaloni assicura che non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

“Sarah non ha la minima intenzione di riprovarci“, ha scritto nelle sue storie di Instagram. “Anzi, a persone vicine ha confidato che lui è molto ma molto diverso da quello che è uscito a Temptation Island. Magari, parlerà lei più avanti“, ha continuato. Poi ha aggiunto: “Sarah è dispiaciuta perché lui tra virgolette ne è uscito meglio e non è quello di tutti i giorni che è fuori“.

Come da tradizione, il confronto a tre tra Valerio, Sarah e la tentatrice arriverà nei prossimi mesi nello studio di Uomini e Donne. Fino ad allora, tutto ciò che circola resta solo voce di corridoio. Ma secondo il giornalista, è molto probabile che Maria De Filippi offrirà a Sarah il trono subito dopo il confronto. Sarà lei la nuova tronista? Un modo per voltare pagina, mettere da parte vecchi rancori e ripartire da zero. Ma non è detto che lei accetterà. Del resto, aveva chiaramente espresso il desiderio di prendersi cura di sé e imparare ad amarsi davvero, prima di aprire il cuore a un nuovo amore. Insomma, tutto è ancora da scrivere.