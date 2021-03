Temptation Island, Valeria e Ciavy: nessun matrimonio, lei rompe il silenzio

Nessun matrimonio in vista per Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis di Temptation Island. A rivelarlo è lei, che decide di smentire le ultime notizie riguardanti le loro nozze. Sebbene la 27enne, già madre di una bambina di dieci anni, abbia conquistato una grande fetta di pubblico, insieme a Ciavy non compone di certo una delle coppie più amate del reality delle tentazioni. Infatti, i telespettatori hanno sempre disapprovato il comportamento tenuto dal Maliokapis nel villaggio dei fidanzati. Sono tanti coloro che speravano di vederli prendere ognuno la propria strada. Non solo, il pubblico avrebbe voluto assistere alla nascita di una storia d’amore tra la Liberati e l’ex tentatore Alessandro Basciano. Il rapporto che i due avevano instaurato nel programma aveva appassionato tutti.

Ed ecco che in questi ultimi giorni è spuntata fuori la notizia sul matrimonio. Ma in queste ore la stessa Liberati decide di smentire il tutto. In particolare, rispondendo alla domanda di un fan, fa notare che qualche giorno fa in una diretta aveva già confessato che il loro rapporto non va alla grande. “Come potrei sposarmi?”, così Valeria smentisce il fatto che stia convolando a nozze con Ciavy. Ad annunciare questa fake news era stato proprio lui, attraverso i social. La Liberati ora precisa che il fidanzato stava scherzando quando ha fatto questa affermazione. Dunque, nessun matrimonio in vista per Valeria e Ciavy.

Di recente la Liberati aveva annunciato la rottura con il fidanzato, il quale pare fosse tornato a casa sua. Pertanto, ora non sarebbe assolutamente possibile vedere la coppia convolare a nozze. Hanno lasciato il reality delle tentazioni separati. Tutti i dettagli sembravano provare che Valeria avesse trovato la sua anima gemella in Basciano. Il sogno dei fan è stato distrutto proprio quando la Liberati ha dato un’altra possibilità alla sua relazione con Ciavy.

Sebbene abbiano trovato il modo di tornare insieme, non mancano i problemi. Pare che i due ex protagonisti del reality non siano ancora riusciti a risolvere le incomprensioni. Intanto, potrebbero essere a rischio le nozze di un’altra coppia che ha preso parte al programma, quella composta da Speranza e Alberto.

Dopo la romantica proposta di matrimonio, Maritato ha ammesso sui social che non stanno trascorrendo un periodo semplice.