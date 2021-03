A inizio anno c’è stata una romantica proposta organizzata in ogni minimo dettaglio, oggi invece qualcosa non sta andando per il verso giusto: la verità di Maritato

Alberto e Speranza di Temptation Island stanno tenendo ancora col fiato sospeso i loro fan. In tanti si sono affezionati a loro conoscendoli nel percorso nel reality show. Un percorso decisamente tortuoso, con tanti passi falsi da parte di Alberto che è arrivato al punto di baciare la tentatrice Nunzia. Al falò lui e Speranza si sono lasciati e nello speciale “E poi” è saltato fuori che lui ha tentato di tenere il piede in due scarpe: da una parte ha provato a riconquistare Speranza, dall’altra ha tenuto vivo il rapporto con Nunzia. Quindi anche tornando davanti ad Alessia Marcuzzi i due hanno confermato la loro decisione: era finita.

Alberto Maritato però non si è arreso, ha voluto fortemente riconquistare la sua Speranza con un corteggiamento serrato. L’ha riempita di attenzioni, piccole e grandi, le ha fatto capire in tutti i modi di essere cambiato e di aver capito di essere innamorato di lui. Insomma, che Speranza è la donna della sua vita. Lo ha fatto anche organizzando una romantica proposta di matrimonio in presenza di amici e parenti. Lei ha risposto di sì, quindi si è intuito che tutto fosse risolto tra loro. Ma così pare che non è.

Da un po’ di tempo infatti Alberto è assente sui social e i suoi follower hanno notato questa cosa. Quindi gli hanno chiesto il motivo di questa assenza tra le domande su Instagram. Lui ha risposto che sta passando un periodo così così sotto tanti punti di vista. Quindi c’è stato chi gli ha chiesto se è successo qualcosa con Speranza. Alberto ha deciso di rispondere a questa domanda, ha risposto a una per tutte perché ne erano arrivate tante di questo tipo. Quindi ha spiegato:

“Tutto bene. Come in ogni coppia esistono alti e bassi e questo non è un periodo felicissimo per noi! Potevo immaginare che ci poteva essere un periodo del genere dopo tutto quello che è accaduto. Con la speranza di passare anche questo nel migliore dei modi”

Cosa avrà combinato? “Niente stavolta”, ha risposto così a un fan. Non ha spiegato quindi cosa sta succedendo, ma è ovvio che questi alti e bassi, conoscendo il loro passato, possono essere fraintesi. Insomma, in tanti stanno pensando adesso che Alberto e Speranza siano in crisi, a un passo dal matrimonio. Lui però ha rassicurato tutti: non si sono lasciati, stanno solo passando un periodo differente rispetto al passato. Ha parlato di problemi di coppia, ma niente di particolarmente grave per fortuna. “Non mollerò facilmente”, ha assicurato.