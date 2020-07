Temptation Island, Valeria e Ciavy dopo il falò: lei parla di Basciano

Valeria e Ciavy dopo Temptation Island non hanno cercato una riconciliazione, anzi. Entrambi hanno compreso, grazie a questa esperienza, di non essere fatti l’uno per l’altra. Il loro percorso nel reality delle tentazioni non si è concluso con il lieto fine che, probabilmente, inizialmente avevano sperato. Sia Valeria che Ciavy hanno scelto di uscire separati dal programma. La Liberati, durante questa esperienza, si è ritrovata a mettere in discussione i sentimenti che prova nei confronti del 35enne, avvicinandosi al single Alessandro Basciano. Ed è proprio il rapporto che Valeria ha instaurato con quest’ultimo che ha portato Ciavy a chiedere il falò di confronto immediato! A detta della Liberati, se il ragazzo avesse provato un interesse nei confronti di una delle tentatrici, non avrebbe concluso in anticipo la sua esperienza nel reality delle tentazioni. Nonostante tutto, però, entrambi oggi pensano ai bei ricordi della loro relazione, durata quattro anni. Tra i due la persona che si dichiara delusa per quanto accaduto è Ciavy!

Temptation Island, Valeria e Ciavy dopo il falò: lei si sente rinata, lui è ancora deluso

Ciavy confessa di essere rimasto fortemente deluso dal comportamento tenuto da Valeria nel villaggio delle fidanzate. Il giovane è convinto di aver fatto bene, negli anni, a non fidarsi di lei. Non solo, è certo di aver creato un percorso perfetto, portandole rispetto. “A Valeria tenevo, ma ora so che quello non era amore”, confessa Ciavy davvero deluso. Nonostante tutto, ammette di avere un buon ricordo della storia avuta con la Liberati. Ora il 35enne vuole tornare alla sua vita di prima e cercare una donna di cui potersi veramente fidare. Dall’altra parte, Valeria si sente rinata. Come lei stessa ha dichiarato durante il falò di confronto anticipato, con la fine di questa relazione può tornare a essere “la Valeria di un tempo”.

Valeria Liberati dopo Temptation Island ringrazia Alessandro Basciano

La storia di Valeria e Ciavy a Temptation Island è giunta al capolinea. La Liberati sente di dover ringraziare Alessandro Basciano, perché proprio stando con lui ha compreso di non voler chiudere la sua relazione. Le ha permesso di ritrovare ciò che aveva perso. Al suo fianco ora vuole un uomo che non smetta mai di corteggiarla e che non la faccia più sentire in competizione con le altre donne. Nel frattempo, durante la sua intervista, Valeria non trattiene la commozione, ricordando i bei momenti trascorsi in questi con Ciavy, a cui augura tutto il bene. Ora è pronta a rivoluzionare la sua vita e a realizzare il suo sogno: andare a convivere insieme a sua figlia e trovare la sua indipendenza. Non sappiamo, però, se tra Valeria e Alessandro Basciano nascerà qualcosa di importante dopo l’esperienza vissuta nel reality! Non ci resta che attendere per scoprirlo!