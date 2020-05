Temptation Island, Valeria Bigella e Moraschini: amore dal basso profilo

Temptation Island, Valeria Bigella e il nuovo fidanzato Riccardo Moraschini: un amore coltivato nell’ombra, basso profilo

Valeria Bigella e Riccardo Moraschini, l’amore vissuto con basso profilo. L’ex Temptation Island da qualche mese si è legata al campione di pallacanestro in forza all’Olimpia Milano. La love story non è mai stata ufficializzata. A quanto pare i due, in controtendenza rispetto a molti altri personaggi noti, preferiscono coltivare i sentimenti lontano dai social. Insomma, pochi sbandieramenti ma tanti fatti. Certo qualche eccezione se la concedono anche loro. Così, nelle scorse ore, il cestista e l’influencer hanno consumato una cenetta romantica, seminando degli indizi sui social.

Moraschini e Bigella: la passione per la pallacanestro è contagiosa

Riccardo, sul suo profilo Instagram, ha repostato una Stories della Bigella inerente a delle gustose pietanze assaporate durante la serata di venerdì 22 maggio. Sembra proprio che il feeling nella coppia cresca a vista d’occhio. Addirittura Valeria è diventata un’appassionata di basket, divorandosi la serie Netlfix rivelazione del 2020 The Last Dance, omaggio ai leggendari Chicago Bulls di Michael Jordan. E le è tanto piaciuta che si è vista recapitare a casa una maglietta di uno dei personaggi chiave di quell’epopea sportiva senza eguali, quella di Scottie Pippen. Anche in questo caso la Bigella ha documentato tutto sui social. Insomma, l’amore di Moraschini per la pallacanestro si è propagato in fretta nella coppia, investendo l’ex Temptation Island.

Valeria Bigella e Riccardo Moraschini: Temptation Island e il basket, due mondi lontani che si sono incontrati

Valeria Bigella ha origini sarde ed è una classe 1986. In tv si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a Temptation Island 4 al fianco di Alessio Bruno (i due si sono poi lasciati e lui è incappato in alcuni guai giudiziari per spaccio di sostanze stupefacenti). Riccardo Moraschini è un cestista professionista che milita nell’Olimpia Milano. Lo sportivo è originario di Cento (Ferrara) ed è nato nel 1991.