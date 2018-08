Temptation Island, Valeria Bigella: attacchi di panico dopo l’addio ad Alessio

Valeria Bigella di Temptation Island ha avuto attacchi di panico dopo aver lasciato Alessio Bruno

Lasciare Alessio Bruno non è stato facile per Valeria Bigella. L’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato su Instagram di aver avuto degli attacchi di panico dopo la fine della relazione con il romano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (è stata la scelta di Gianfranco Apicerni) ha vissuto una relazione importante con Alessio: i due convivevano e lavoravano insieme da tempo. “Hai avuto paura di sentirti sola dopo esserti lasciata?”, ha chiesto un follower a Valeria. Schietta e sincera la risposta della sarda: “Tantissima paura. E per parecchio tempo mi ci sono anche sentita sola, ho avuto attacchi di panico continui. Però si supera tutto, con l’aiuto delle persone che realmente ti vogliono bene”.

Perché Valeria e Alessio di Temptation Island si sono lasciati

Durante le registrazioni di Temptation Island Valeria Bigella aveva perdonato Alessio Bruno per via dei suoi comportamenti con la tentatrice Carmen Rimauro. Una volta tornati alla vita normale, però, i due hanno avuto difficoltà a ritrovare un equilibrio di coppia. “Ci siamo lasciati per i problemi che la trasmissione aveva messo in luce”, ha spiegato la Bigella. Che tipo di problemi? Alessio e Valeria volevano cose diverse dalla vita: dopo sei anni di relazione lei sognava matrimonio e figli mentre lui non era ancora pronto. “Quando Temptation Island è iniziato ero consapevole della crisi ma non credevo che fosse così profonda come poi si è rivelata. Uscita da lì mi sono resa conto di tutti i problemi che avevamo, che erano grandi”, ha fatto sapere Valeria.

La nuova vita di Valeria Bigella dopo Temptation Island

Dopo Temptation Island e la fine della storia d’amore con Alessio Bruno, Valeria Bigella è andata a vivere da sola e ha cambiato lavoro. Oggi è un’affermata web influencer, scelta da numerose aziende per promuovere diversi prodotti di moda e bellezza. È diventata grande amica di Sara Affi Fella – conosciuta grazie al programma di Filippo Bisciglia – ma non ha ancora ritrovato l’amore.