Temptation Island, Valentina: “Sì, frequento un tentatore”, Eletti incenerito

Temptation Island si è concluso da un pezzo, ma i suoi protagonisti continuano a lasciarsi e ritrovarsi, creando dinamiche. Intanto il pubblico mugugna e si interroga: ma è tutto vero quello che sta accadendo oppure c’è qualcuno in cerca di attenzioni e basta? Prima delle polemiche i fatti, che coinvolgono Valentina Nulli Augusti, la 40enne che si è presentata nel programma con il ‘malato di gelosia’, Tommaso Eletti (la definizione è del diretto interessato, a scanso di equivoci). Ebbene la donna, nei giorni scorsi sorpresa a cena con Manuel Di Bernardo, ha confermato che con il tentatore si frequenta e si vede. Oibò, è nata, se non una love story, un flirt.

Nelle scorse ore su Instagram la Nulli ha confermato di essere uscita con Manuel nella Capitale. Non solo: “Ci sentiamo tutti i giorni. Tra noi c’è un gran feeling”, ha chiosato. Insomma, la coppia, seppur ancora non si può parlare di storia seria, c’è. Certo Valentina si è poi affrettata a dire che al momento non c’è una “progettualità” con Di Bernardo, ma qualcosa di più di un’amicizia sì. “Quello che sarà o non sarà verrà naturale”, ha concluso.

E Tommaso? Incenerito. Per lui soltanto parole di fuoco perché, sempre a detta della 40enne, si è rivelato “estremamente folle” nel reality delle tentazioni. E ancora, quando le sono stati fatti dei complimenti per come ha deciso di troncare la relazione, ha tuonato che di fronte a “quello scempio non poteva fare altrimenti”. Finita qui? Manco per idea: Valentina rincara la dose e parla di un “film dell’orrore di bassissima lega” e di una persona, Eletti, che ha mostrato una “follia e un delirio mentale inaspettati”.

Eppure con Tommaso ci è stata assieme: come è possibile che non si è mai resa conto di non poter creare un futuro con una persona con un carattere così distante dal suo? Domanda più che lecita, a cui la Augusti ha risposto spiegando che prima di andare a Temptation Island ha conosciuto altri lati di Eletti. Lati “puliti e rispettosi”.

Fatto sta che la trasmissione timonata da Filippo Bisciglia ha fatto naufragare alla velocità della luce la love story, con tanto di tradimento in mondovisione da parte del giovane. Pazienza, ora per Valentina c’è Manuel Di Bernardo. Fin che la barca va, lasciala andare, direbbe Orietta Berti.

Nel frattempo i mugugni degli affezionati al programma di Canale Cinque, crescono: non sono in pochi a credere che le relazioni sbocciate quando si sono spente le telecamere dello show, siano più a favor di copertine e gossip piuttosto che all’insegna di sentimenti autentici. Aaaah gli scettici… che però, a onor del vero, a volte, ci azzeccano. Chi vivrà, vedrà!