Temptation Island, Valentina con un tentatore: addio Tommaso

Valentina Nulli Augusti, ex protagonista della nona edizione di Temptation Island, è stata avvistata nelle scorse ore in compagnia di un ex tentatore, alimentando così il chiacchiericcio delle malelingue del gossip. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti ha un nuovo amore?

Tommaso e Valentina sono stati due dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del reality dei sentimenti di Canale 5. Lui sin da subito ha mostrato una forte gelosia nei confronti della sua compagna, per poi sorprendentemente tradirla.

Lei, invece, alle prese con quei venti anni in più rispetto a Tommaso, ma anche in balia di quell’amore a tratti ‘possessivo’ di Eletti. Perfino Bisciglia in un falò di confronto ha esortato Valentina a non giustificarsi sempre nei confronti di quello che in quel momento era ancora il suo compagno.

La coppia, neanche a dirlo, è scoppiata. A distanza di qualche mese dalla fine della relazione la 40enne è stata avvistata a cena a Roma con un uomo. E non è Tommaso. Stando alle indiscrezioni che si leggono in rete, Valentina avrebbe cenato con Manuel Di Bernardo.

I due sono stati visti scherzare amichevolmente. Insomma, una cena serena, all’aperto, all’insegna dell’allegria e della leggerezza. Ma sono in tanti già a sperare che per Valentina sia già iniziato un nuovo capitolo della sua vita. I fan di Temptation Island hanno riconosciuto in lui uno dei tentatori presenti nell’ultima edizione del reality dei sentimenti.

Con tutta evidenza Valentina e Manuel hanno stretto una bella amicizia durante il soggiorno in Sardegna. Insomma, mentre Eletti si vocifera sia pronto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, la Nulli sembra aver riacquistato il sorriso al fianco si Manuel. Tommaso e Valentina si sono incontrati nelle ultime settimane per un evento molto importante.

Sabato 2 agosto 2021 Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono sposati. I due sono stati anche loro co-protagonisti di Temptation Island 9. Le nozze della coppia è stata l’occasione per una reunion degli altri protagonisti del celebre programma.

Al matrimonio dei neo sposi però si è notata l’assenza degli altri volti noti del programma. Assenti infatti tentatori e tentatrici.