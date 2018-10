Temptation Island, Valentina De Biasi contro Lara: la frecciatina alla Zorzetto

A Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, è stata oggi intervistata Valentina De Biasi, ex protagonista di Temptation Island. Uno degli argomenti su cui la ragazza è stata chiamata a dire la sua, ovviamente, ha riguardato la lite che lei e le altre ragazze di Temptation hanno avuto con Lara Zorzetto. “Fuori dal programma ha parlato male alle spalle e non ha senso” ha dichiarato Valentina che, a tal proposito, ha spiegato che avrebbe preferito sentirsi dire certe cose in faccia da Lara. Durante la sua intervista, proprio per questo motivo, non sono mancate critiche e frecciatine al comportamento avuto dalla Zorzetto fuori dal programma. “Mi limito a dire solo due cose” ha infatti aggiunto stizzita la fidanzata di Oronzo “Io ci sono rimasta male, le auguro che continui a circondarsi con gente con più follower e che sia felice”.

Temptation Island, la confessione di Valentina De Biasi: le parole che non ti aspetti su Teresa Langella

A Valentina, sempre in radio, è stato poi chiesto di commentare il percorso delle due attuali troniste di Uomini e Donne. Teresa, in particolare, ha partecipato come lei a Temptation Island quest’anno (anche se come tentatrice). Che cosa pensa della bella napoletana Valentina visto che, quest’estate, è stata una sua antagonista nel villaggio delle tentazioni? “Teresa non sembra una cattiva ragazza” ha però affermato inaspettatamente la De Biasi. “Certo per quello che ho visto, per come si è comportata con Andrea ed essendo amica di Raffaela non l’adoro” ha poi aggiunto “Però ti dirò che rispetto a Mara preferisco Teresa”.

Oronzo e Valentina dopo Temptation Island: la verità sulla proposta di matrimonio

Valentina De Biasi oggi ha anche parlato di come l’esperienza di Temptation Island ha cambiato lei e Oronzo quest’estate. “Oronzo è completamente cambiato. Lui ha creduto veramente che io potessi provare qualcosa per un altro ragazzo quindi gli ha fatto male questa cosa qui… Poi quei cinque giorni che siamo stati separati gli hanno fatto effetto” ha spiegato la ragazza. I progetti futuri della coppia? Al momento la convivenza e il lavoro. Il matrimonio? Dovrà aspettare. L’anello che lui le ha regalato quest’estate, infatti è stato donato a Valentina solo in occasione del loro anniversario perché, di fatto, nessuna proposta di matrimonio c’è ancora stata.