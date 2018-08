Oronzo e Valentina di Temptation Island si sposano: ecco la foto dell’anello

Temptation Island: Oronzo Carinola regala un prezioso anello a Valentina

Fiori d’arancio in vista per Oronzo e Valentina di Temptation Island. Dopo la fine del programma, i due si sono riscoperti più innamorati di prima e hanno deciso di convolare a nozze. Nelle ultime ore è spuntata su Instagram la foto dell’anello che Carinola ha regalato alla fidanzata. A postarla Gianpaolo Quarta, altro protagonista dell’ultima edizione del format nonché ex fidanzato di Martina Sebastiani, che ha aiutato Oronzo a trovare il gioiello più adatto. Gianpaolo infatti possiede una rinomata gioielleria nel Salento e Carinola si è recato dall’amico per acquistare il giusto pegno d’amore per la sua Valentina. Che ha ovviamente accettato il regalo con gioia ed entusiasmo.

Una nuova vita per Oronzo e Valentina dopo Temptation Island

Nell’ultima puntata di Temptation Island, Oronzo Carinola e Valentina De Biasi non hanno nascosto l’intenzione di creare un futuro insieme dopo dieci anni di relazione. Il ragazzo ha capito, grazie alla trasmissione di Filippo Bisciglia, che Valentina è la donna della sua vita e ha così preso la decisione di trasferirsi al Nord. Un modo per Oronzo per trovare un lavoro più facilmente, visto che da tempo è disoccupato. “Sposerò Valentina, che sarà anche la madre dei miei figli”, ha assicurato il giovane davanti alle telecamere. Una promessa che Oronzo intende mantenere costi quel che costi. Insomma, non resta che attendere l’annuncio della data ufficiale del matrimonio!