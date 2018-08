Oronzo e Valentina stanno ancora insieme: la promessa d’amore di lui

Oronzo dopo Temptation Island è sicuro: “Sposerò Valentina, sarà la madre dei miei figli”

Valentina e Oronzo dopo Temptation Island stanno ancora insieme. I due hanno lasciato, solo dopo una settimana di permanenza sull’isola. In particolare, la De Biasi ha sofferto molto durante il corso del reality, sebbene per loro sia durato poco. Il Carinola si è subito preoccupato e, temendo di perdere la sua fidanzata, ha scelto di richiedere il falò di confronto. Proprio in questa occasione, Valentina ha lasciato Oronzo, decidendo di tornare a casa da sola. Dopo di che, Oronzo ha richiesto un altro confronto con la De Biasi, riuscendo a riconquistarla. Ora dopo un mese la coppia è più unita che mai. Pare proprio che il Carinola sia cambiato rispetto a qualche tempo fa. Infatti, ora ammette di voler dare più importanza alla sua fidanzata, ma soprattutto di volerla sposare. Di fronte alle telecamere, Oronzo rivela di voler far felice Valentina, in quanto è convinto che sarà la madre dei suoi figli. Proprio così, il Carinola annuncia che presto riusciranno a costruire una famiglia. I due appaiono di fronte a Filippo Bisciglia più felici che mai!

Valentina e Oronzo dopo Temptation Island sono più forti di prima

“È stata un’esperienza dura, avrei voluto vivermela diversamente. Quando gli ho detto la prima volta di no era sicura. Ho visto che era davvero pentito e per il momento mi sta togliendo i dubbi”. Così, Valentina descrive la sua esperienza nel reality delle tentazioni dopo un mese. Finalmente la De Biasi sembra aver trovato l’equilibrio giusto nella coppia: “Adesso ci parliamo guardondoci negli occhi. Qualcosa è cambiato, adesso siamo in due”. Infatti, la giovane appare molto sorridente di fronte alle telecamere. Pare proprio che questa breve esperienza per loro sia stata davvero una salvezza. Oronzo ha capito di non poter assolutamente perdere Valentina e così ha scelto di cambiare in modo decisivo. “Sono cambiato. Ho sofferto assai. Lei è la donna della mia vita, deve essere la madre dei miei figli. La voglio sposare.” Una vera e propria dichiarazione quella di Oronzo, che stupisce ancora una volta tutti!

Temptation Island, Valentina e Oronzo: la coppia più felice che mai

“Voglio stare tutta la vita con te, ti amo tanto”, questo è ciò che Oronzo augura a se stesso per il futuro, rivolgendosi a Valentina. I due hanno tanti progetti insieme per il futuro. Il noto programma di Maria De Filippi è riuscito ancora una volta a rendere una coppia più forte che mai! Dunque, possiamo confermare che la relazione tra Oronzo e Valentina procede a gonfie vele!