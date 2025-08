Temptation Island, uno dei fidanzati farà il testimone di nozze di Antonio e Valentina

Temptation Island è giunto a capolinea eppure, a distanza di giorni, si continua a parlare di questa edizione che ha creato decisamente molto scalpore. Tra i tanti protagonisti che abbiamo avuto modo di conoscere, non sono di certo passati inosservati Valentina e Antonio. I due stanno insieme da circa un anno e hanno deciso di partecipare alla trasmissione perché erano capitate un po’ di cose che avevano spinto Valentina a credere di non potersi fidare di lui. Alla fine Antonio ha capito di amarla davvero e così ha deciso di chiederle di sposarlo, con la complicità di uno dei fidanzati: Rosario. Proprio per questa ragione, è ricaduta su di lui la scelta per il testimone di nozze.

Una scelta che può sembrare affrettata ma probabilmente ad Antonio è sembrata la scelta giusta, perché tra i due si è creato un legame davvero importante nel programma. E alla fine è stato proprio Rosario ad aiutarlo nello scherzo che ha portato Antonio a fare la proposta di matrimonio a Valentina. A rivelarlo è stata proprio lei, in un video pubblicato sui social dalla sorella Anna.

Sto morendo perché Antonio ha architettato uno scherzo per chiedere a Valentina di spostarlo, Lucia ha architettato uno scherzo per far ingelosire Rosario e una volta usciti insieme dal programma lei si è pure vista col tentatore. Non vivo bene. #TemptationIsland pic.twitter.com/F5lQr781r8 — 𝒅𝒆𝒃𝒃𝒊𝒆 ; 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒊𝒆 𝒃𝒂𝒃𝒚 🌺 (@xlittlegrey) July 31, 2025

Antonio e Valentina si sposano: Rosario farà da testimone

Ora che il programma è finito, i ragazzi che hanno partecipato sono tornati ad uscire di casa e a farsi vedere in giro. Rosario ha deciso di raggiungere i suoi amici Valentina e Antonio, con cui sta trascorrendo dei giorni divertenti. I partecipanti al programma non hanno ancora riattivato i loro profili social, ma a pubblicare un video è stata Anna, la sorella di Valentina. Nel filmato vediamo lei in primo piano che inquadra Rosario, definendolo il testimone di nozze più bello del mondo.

Insomma, a quanto pare si è creato un legame davvero importante fra i tre, che in queste ore sono stati continuamente avvistati in giro. Deianira Marzano ha pubblicato diverse foto che le sono state mandate proprio da alcuni utenti sui social che li hanno incontrati. Dunque, a quanto pare, sembra essere davvero finita tra Rosario e Lucia dopo quello che è accaduto nel programma, al contrario di Antonio e Valentina che stanno preparando il loro matrimonio già nei minimi dettagli.