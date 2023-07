Temptation Island, un’improbabile coppia aspetta un altro figlio

Nunzia Sansone e Flavio Zerella di Temptation Island aspettano il secondo figlio. A dare il lieto annuncio è stata in queste ore lei, la quale rivela che la famiglia si sta allargando. Non è stato facile per loro mantenere questo segreto con i fan, in quanto Nunzia avrebbe voluto subito parlarne. Ma prima di condividere la lieta notizia, la coppia ha preferito attendere di avere la certezza che tutto stesse procedendo nel verso giusto.

“L’inaspettato è sempre più bello del previsto. Insieme stiamo percorrendo questo magnifico nuovo viaggio, le paure, le ansie sono sempre tante ma viverlo insieme a Dea è rassicurante, meraviglioso. La nostra famiglia si allarga e presto saremo in 4”

Così inizia il lungo messaggio di Nunzia Sansone su Instagram, che accompagna il video che ritrae diversi momenti in famiglia durante la scoperta di questa nuova gravidanza. Nel 2021, l’ex volto di Temptation Island ha dato alla luce la sua prima figlia, Dea, avuta con Flavio Zerella. Oggi sono pronti ad accogliere un altro figlio.

Inizialmente, però, Nunzia era un po’ preoccupata della reazione della bambina: “Mi sentivo come se l’avessi tradita”. Ma col tempo ha capito che proprio loro, i figli, hanno la capacità di insegnare ai genitori cos’è la vita. “Non esiste il primo e il secondo figlio, esistono i figli. Mamma, papà e Dea ti aspettano piccolo grande amore nostro”, così la Sansone conclude questo lieto annuncio.

Temptation Island: Nunzia Sansone e Flavio Zerella oggi

Loro formano l’improbabile coppia di Temptation Island. Il motivo? Nessuno poteva immaginare che sarebbe nato l’amore tra questi due ex protagonisti. Chi segue da sempre il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sa benissimo che i due hanno vissuto il proprio percorso in due edizioni differenti. Nunzia ha preso parte al programma nel 2019 con l’ex fidanzato Arcangelo Bianco, con cui aveva una relazione di ben 13 anni.

La storia d’amore è giunta al capolinea durante il primo falò di confronto, dopo un bacio di lui con la tentatrice Sonia. Nunzia non è riuscita a rinunciare ad Arcangelo, tanto che hanno chiarito in un secondo falò di confronto. Ma tornati alla vita di tutti i giorni, è arrivata la rottura definitiva.

Flavio Zerella, invece, ha partecipato alla trasmissione dell’estate di Canale 5 nel 2016 con Roberta Mercurio. Dopo tanti litigi e tradimenti, i due avevano deciso di prendere parte al programma, che hanno lasciato come una coppia. Roberta l’aveva perdonato per l’ennesima volta. Dopo aver annunciato il matrimonio, a fine 2019 è arrivato l’addio definitivo.

Ecco che inaspettatamente Zerella e Nunzia hanno iniziato a frequentarsi, fino a costruire una famiglia. Non sono mancate le polemiche, tra frecciate e attacchi social, ma la coppia è andata avanti per la sua strada e oggi è felice più che mai.