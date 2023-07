Temptation Island, una tentatrice a Uomini e Donne nel 2018: chi è

Dopo sole due puntate di Temptation Island, è apparso evidente come tra le coppie messe maggiormente a dura prova da tentatori e tentatrici ci sia quella formata da Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo. I due stanno insieme da sette anni, ma Gabriela è rimasta delusa ed arrabbiata nel vedere il fidanzato avvicinarsi a Roberta De Grazia, una delle tentatrici. Non è da escludere un falò di confronto all’orizzonte.

Chi è Roberta De Grazia: il precedente su Canale 5

Roberta De Grazia, tuttavia, non è un volto nuovo su Canale 5. Gli spettatori più assidui di Uomini e Donne la ricorderanno per essere stata la corteggiatrice di Mariano Catanzaro, nel 2018, quando aveva solo diciotto anni. Nella trasmissione di Maria De Filippi, Roberta, giovane ballerina di Napoli, aveva messo in mostra un certo carattere. Si ricorderà, infatti, quando tenne testa a Mariano, cercando di contrastare il suo spirito passionale.

Roberta aveva suscitato una certa curiosità nel tronista che, invano, aveva tentato di avvicinarsi alla corteggiatrice. Mariano non era stato l’unico ad esser rimasto colpito dalla ballerina napoletana, attirando l’attenzione anche di Nicolò Brigante. Essendo molto vicino alla scelta, però, Brigante reputò opportuno continuare il suo percorso solo con Virginia Stablum e Marta Pasqualato.

Oggi, Roberta fa parte delle tentatrici del noto reality Mediaset, condotto da Filippo Bisciglia. Non resta che attendere le prossime puntate di Temptation Island per scoprire come proseguirà l’avvicinamento di Giuseppe alla ballerina napoletana e quale esito caratterizzerà la sua lunga storia con Gabriela.

Temptation Island: il lieto fine tra Manu e Isabella

Nonostante la coppia di Giuseppe e Gabriela stia navigando nell’incertezza, la seconda puntata di Temptation Island ha regalato anche un lieto fine, con protagonisti Isabella e Manu. Quest’ultimo, dopo delle confessioni su alcuni atteggiamenti della fidanzata, che non sembrava gradire gli sforzi fatti per renderla felice, aveva spinto Isabella, venuta a conoscenza delle parole di Manu, a chiedere un falò di confronto. Qui, però, i due innamorati si sono riconciliati, rilasciando delle dichiarazioni dopo il faccia a faccia. Filippo Bisciglia, nell’assistere al confronto, non è rimasto indifferente, guadagnandosi l’approvazione di parte del pubblico per la sua genuinità.