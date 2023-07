Temptation Island Manu: “non so gestirmi”, video inedito dopo il falò

Nella giornata di martedì 4 luglio, su Witty Tv, portale della Fascino di Maria De Filippi, sono state pubblicate in esclusiva le prime parole di Manu e Isabella dopo il falò di confronto a Temptation Island. La coppia è stata la prima a lasciare il reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Le parole di Manuel e Isabella dopo il falò di confronto

Il primo lieto fine di Temptation Island appartiene a Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A Witty Tv, in esclusiva, la coppia si è detta felice della decisione presa: “Sono rimasta male per alcune cose viste, mi sono sentita come se chiedessi cose assurde. Non credo di chiedere cose assurde” ha precisato lei. Manuel ha invece confessato di non vedere l’ora di andare a vivere con la fidanzata: “Non vedo l’ora di andare a vivere con lei, di vederla tutte le sere quando torno a casa da lavoro“.

Nei commenti del post Instagram di Witty Tv, dove è stato riportato un estratto delle dichiarazioni della coppia, gli utenti hanno elogiato Manu, lasciando intendere come Isabella sia fortunata ad avere un fidanzato come lui. “Tienitelo stretto.. sono pochi i ragazzi così ormai” ha scritto, ad esempio, un’utente. Sul futuro della coppia, invece, il modo social si divide tra chi è speranzoso e chi, al contrario, teme che la coppia possa scoppiare presto.

Isabella e Manuel: le parole di lui nella prima puntata

L’equilibrio della coppia era stato messo in crisi in seguito ad alcune dichiarazioni di Manuel su Isabella. Il ragazzo aveva manifestato un certo dispiacere nel confessare come la fidanzata lo avesse fatto sentire più volte non all’altezza delle sue aspettative, nonostante i sacrifici che faceva per renderla felice. “Lavoro per darle tutto quello che posso, per me non compro nemmeno un paio di scarpe” aveva detto. Manuel aveva spiegato, inoltre, come lei non fosse proprio contenta del suo lavoro di tranviere.

Durante il primo falò, Isabella aveva ricevuto un video in cui si mostravano le dichiarazioni sopra elencate di Manuel. Dopo aver spiegato il perché del suo criticare, in alcuni momenti della loro relazione, il fidanzato, Isabella aveva deciso di avere un confronto faccia a faccia con Manuel, sebbene le altre ragazze l’avessero invitata a riflettere su questa scelta.

Il falò di confronto e la scelta di lasciare insieme il programma

Il falò di confronto ha permesso ai due innamorati di chiarirsi. Isabella e Manu si sono lasciati andare ad un commovente pianto, tanto che anche il conduttore Filippo Bisciglia non è rimasto indifferente al momento emotivo. Isabella ha dichiarato di fare delle rinunce per Manuel, smentendo, in parte, ciò che il fidanzato aveva detto di lei. “Se tu non mi andassi bene io non starei con te” erano state le parole di Isabella. I due hanno deciso, infine, di trovare un punto di incontro, uscendo dal programma insieme.