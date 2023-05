Temptation Island, una coppia è scoppiata: l’addio dopo il ritorno

Una coppia della nona edizione di Temptation Island sembra ormai essere scoppiata definitivamente. I protagonisti della rottura sono Floriana Angelica e Federico Rasa, i quali hanno fatto parecchio discutere durante il loro percorso nel reality delle tentazioni. A confermare l’addio ci pensa in queste ore lui, attraverso il suo account di Instagram. I fan già avevano notato che qualcosa non andava in queste ultime settimane. Infatti, i due ex volti del programma condotto da Filippo Bisciglia non si seguono più sui social e nel 2023 per i fan più attenti questo rappresenta un chiaro segnale.

Rispondendo alle domande del pubblico che lo segue, Federico conferma che la sua storia d’amore con Floriana è finita. Risale a circa un mese fa la notizia sul loro ritorno di fiamma. In effetti tra loro c’è un tira e molla continuo. I due apparivano felici insieme e ormai sembrava che fosse tornato il sereno. Invece, oggi Rasa afferma che, sì, avevano riprovato a ricomporre il vaso rotto, ma senza ottenere il risultato sperato. “La storia non andava più”, fa sapere in queste ore Federico.

Oltre questo, l’ex volto di Temptation Island ci tiene a precisare che la loro relazione non è giunta al termine a causa di un tradimento. Ciò accade mentre il pubblico di Canale 5 attende l’inizio della decima e nuova edizione del reality show delle tentazioni. L’appuntamento è fissato per la prima serata di lunedì 26 giugno 2023, data che segnerà il ritorno sul piccolo schermo del programma estivo tanto amato, dopo lo stop dello scorso anno.

Tornando a Federico e Floriana, sembra che questa volta la rottura sia definitiva. L’esperienza vissuta nel reality per loro era stata abbastanza turbolenta. I telespettatori non avevano particolarmente apprezzato il comportamento di Rasa, il quale si era avvicinato alla tentatrice Vincenza Botti. Non solo, spesso si lasciava andare a delle rivelazioni su Floriana poco carine.

Per questo motivo, la ragazza aveva deciso di chiedere il falò di confronto anticipato, al quale però Federico non si era presentato. Floriana si era ritrovata così a tornare nel villaggio attendendo le prossime mosse di Rasa. Non aveva resistito molto, tanto che aveva richiesto poco dopo un altro falò di confronto. Federico, di fronte a questo secondo tentativo, aveva accettato di rivederla e chiudere il suo percorso.

Inizialmente Floriana era ormai decisa a dire per sempre addio a Rasa dopo quanto vissuto nel reality. Alla fine, però, aveva scelto di dare un’altra possibilità alla loro storia. Da qui è iniziato un tira e molla, con la rottura a settembre scorso, il ritorno di fiamma un mese fa e l’addio avvenuto nei giorni scorsi.