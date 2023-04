Due ex protagonisti del reality delle tentazioni di Canale 5 si ritrovano dopo tanto tempo e un altro ex volto viene ricoverato

Novità per alcuni ex protagonisti di Temptation Island. Una notizia non è per nulla positiva. Infatti, un ex volto del reality show delle tentazioni di Canale 5 è finita in ospedale dopo essere diventata mamma per la prima volta. Si tratta di Speranza Capasso. Insieme ad Alberto Maritato, qualche settimana fa ha annunciato la lieta notizia sulla nascita della bambina, Antonia Marié. I fan hanno seguito gli aggiornamenti della coppia e poi non hanno più avuto notizie.

Per questo motivo, dopo il parto di Speranza, molti dei loro fan si sono preoccupati. In effetti, tutto sembrava procedere bene per i due neo genitori, che improvvisamente sono spariti dai social. In particolare, la Capasso non ha più dato sue notizie al pubblico che la segue. A spiegare come stanno davvero le cose ci pensa oggi Alberto, il quale è stato molto criticato durante la loro esperienza nel reality, che torna in onda questa estate con nuove coppie in prima serata.

Su Instagram Maritato fa sapere, attraverso una Storia, che Speranza è finita in ospedale. Da diverse ore aveva la febbre alta e, nonostante gli aiuti dei medicinali, non scendeva in alcun modo. Per questo motivo, la coppia si è recata in una struttura ospedaliera:

“Già stanotte siamo stati in ospedale e abbiamo avuto gli esiti degli esami e li aveva tutti alterati diciamo. I valori erano totalmente alterati, i globuli bianchi altissimi quindi segno di una grande infiammazione. A seguito di una visita ginecologica, poi siamo dovuti venire d’urgenza al Policlinico di Napoli. Appena siamo arrivati al pronto soccorso, il quadro è stato subito chiaro e bisognava subito ricoverarla”

Alberto Maritato di Temptation Island fa sapere che attualmente Speranza è ricoverata e che sono in attesa di avere notizie dai medici. Poco dopo, torna nuovamente sui social per dare ulteriori aggiornamenti. Alberto spiega così l’accaduto:

“Vi aggiorno solo ora perché sono arrivato stremato sia fisicamente che mentalmente. Speranza ha una bruttissima infezione e sta facendo cure importanti. Aspettiamo per vedere come risponde a tutto ciò. Lei è fortissima e supererà tutto. La cosa che mi fa più male è il suo star lontana da Antonia. Noi ti amiamo e ti aspettiamo presto a casa”

Alberto condivide, intanto, una foto della figlia, dichiarando che entrambi si sentono persi senza Speranza. Per questo, si augura che la Capasso torni a casa.

Temptation Island: Federico e Floriana tornano a formare una coppia

Pare sia tornato il sereno per un ex coppia del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ebbene Federico Rasa e Floriana Angelica sono tornati insieme dopo tanti tempo di distanza. Ad annunciare il ritorno di fiamma ci pensa la ragazza utilizzando una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio.

“Quanto mi sei mancata vita mia”, commenta poco dopo Federico, confermando così di essere tornato insieme a Floriana. Sono tanti coloro che sono felici per questo ritorno di fiamma. C’è anche qualche telespettatore che avrebbe preferito non vedere Federico e Floriana tornare a formare una coppia.

Infatti, Rasa era stato molto criticato dal pubblico che consigliava a Floriana di voltare pagina. Per questo alcuni telespettatori sono convinti che non siano fatti per formare una coppia serena. Ma questo lo possono dire solo loro e se oggi hanno deciso di riprendere in mano la loro relazione un motivo ci sarà. A unirli è un forte sentimento e probabilmente Federico e Floriana hanno trovato i giusti punti di incontro.