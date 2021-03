Temptation Island, una coppia amata si è lasciata: l’addio è ufficiale

Nulla da fare per Andrea Filomena e Jessica Battistello, coppia tra le più amate dell’edizione 2019 di Temptation Island. Nelle scorse ore la giovane, chiacchierando con i suoi followers su Instagram, ha reso noto che la love story non ha avuto il lieto fine. D’altra parte che qualcosa non andasse lo si era capito da tempo. Chi ha seguito l’ex coppia sui social negli ultimi mesi non ha potuto non notare che Jessica da tempo è distante da Filomena. E non solo sentimentalmente, ma pure geograficamente, visto che si è trasferita in Repubblica Dominicana dove vivono i suoi genitori in pensione. Andrea invece è rimasto in Italia. Sulla rottura mancava solo la conferma, che è giunta oggi.

“Confermo che con Andrea ci siamo lasciati definitivamente”, ha raccontato la Battistello, puntualizzando che se dopo quattro anno di storia perdura una certa instabilità nel rapporto significa che c’è un “problema di fondo”. La conferma della rottura è stata data anche da Filomena, sempre attraverso i social.

L’addio si è consumato in modo ‘soft’. Infatti Andrea e Jessica si sentono ancora frequentemente, come narrato sempre dalla ragazza che ha dichiarato che non riesce a immaginare di poter restare in “cattivi rapporti” con la persona con cui ha condiviso gli ultimi quattro anni di vita. Inoltre ha aggiunto che il capolinea sentimentale “non è dipeso da mancanze di rispetto o cose gravi!”.

Infine Jessica ha fatto sapere che per il momento non ha intenzione di cercare assiduamente un nuovo compagno e che non ha nemmeno intenzione di tornare in Italia nel futuro prossimo.

Temptation Island 2019, la storia di Jessica e Andrea

La coppia era sbarcata nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia poco dopo aver rinunciato alle nozze. Infatti, nonostante avessero già programmato il matrimonio, decisero di tornare sui loro passi. A onor del vero la scelta fu soltanto della Battistello in quanto Filomena avrebbe voluto portare la dolce metà all’altare.

Dopo il programma i due hanno avuto vari tira e molla, che pare si siano conclusi di recente, con la scelta di troncare definitivamente. La Battistello, parlando con i fan, ha inoltre detto di essere ancor in contatto con Katia Fanelli e Sabrina Martinengo, sue ex compagne di avventura a Temptation Island