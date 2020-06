Temptation Island, Jessica e Andrea di nuovo in crisi? “Non posso negare”

Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island sono di nuovo in crisi? Le ultime news sulla coppia

Jessica e Andrea di Temptation Island sono di nuovo in crisi? Alcune parole della Battistello stanno preoccupando i fan. La storia della coppia ormai la ricordiamo a memoria: sono stati protagonisti della scorsa edizione del reality show e lei ha fatto soffrire molto il fidanzato. Jessica sembrava ormai rapita e conquistata totalmente da Alessandro Zarino, che era il suo tentatore. Andrea ha chiesto il falò di confronto anticipato, non potendo più vedere la sua fidanzata allontanarsi da lui. E da quel falò sono usciti divisi, si sono lasciati e sembrava finiva definitivamente. Poi il colpo di scena: è stata la stessa Jessica a voler tornare insieme ad Andrea. Lei ci ha provato in tutti i modi e alla fine è riuscita a farsi perdonare, a dimostrare di aver avuto solo un piccolo momento di smarrimento e di amarlo.

Temptation Island, Jessica e Andrea preoccupano i fan: strani indizi su Instagram

Li abbiamo visti tornare insieme qualche mese fa, oggi sembrano essere di nuovo in crisi. Ci sono stati alcuni indizi che hanno mandato i fan in confusione. Uno degli ultimi è una frase di Jessica dedicata al loro cane, che amano tantissimo: “Assurdo come ogni volta ci pensi te a me”. Sembrava un riferimento al fidanzato Andrea, reo di non essere abbastanza attento per consolarla nei momenti più tristi. E infatti qualcuno poi le ha chiesto direttamente come stesse andando la storia con lui. Lei ha risposto così: “Con Andre non posso negare che sia un periodo un po’ particolare, ma c’è l’amore quello vero e profondo che va oltre il rapporto di coppia. Lui per me è famiglia e per questo c’è e ci sarà sempre”. Se da una parte sembra aver confermato un periodo così così, dall’altra però altri indizi portano a pensare che invece stia andando tutto bene.

Jessica e Andrea di Temptation Island, cosa succede alla coppia?

Poche ore fa infatti ha pubblicato una foto di un occhio di Andrea, scrivendo questa didascalia: “Il mio punto debole”. Anche nella risposta ai fan aveva specificato che l’amore tra loro non manca, ma questo non è mai stato un problema tra loro. A Temptation Island infatti Jessica si era lamentata smesso di mancanze di attenzioni da parte di Andrea, per questo adesso chi li ha sempre sostenuti spera che non stia ricapitando un periodo come quello che li ha portati a separarsi davanti al falò del reality estivo più amato dagli italiani.